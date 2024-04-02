В курении признался каждый пятый житель Перми

03 апреля 2024 в 09:38 Размер текста - 17 +

Курить в России стали меньше Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Перми курит 20% населения. Таковы итоги социологического опроса. Как сообщают авторы исследования, это один из лучших показателей в России. «Число курящих россиян сократилось на 3,1 п. п. — сегодня курят 24,1% жителей страны. Меньше всего курильщиков оказалось в Махачкале (17%) и Перми (20%), а больше всего — в Рязани (29%) и Пензе (28%)», — говорится на сайте «СберСтрахование». Опрос проводился в городах с населением более 500 тысяч человек. По данным исследователей, в России уже нет крупных городов, где курит треть и более жителей. Еще год назад такая ситуация отмечалась в семи городах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми курит 20% населения. Таковы итоги социологического опроса. Как сообщают авторы исследования, это один из лучших показателей в России. «Число курящих россиян сократилось на 3,1 п. п. — сегодня курят 24,1% жителей страны. Меньше всего курильщиков оказалось в Махачкале (17%) и Перми (20%), а больше всего — в Рязани (29%) и Пензе (28%)», — говорится на сайте «СберСтрахование». Опрос проводился в городах с населением более 500 тысяч человек. По данным исследователей, в России уже нет крупных городов, где курит треть и более жителей. Еще год назад такая ситуация отмечалась в семи городах.