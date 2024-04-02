02 апреля 2024

В курении признался каждый пятый житель Перми

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Флаг ЛГБТ сообщества на посольстве Великобритании. Москва.ЛГБТ, курить запрещено, курение запрещено, знак курить запрещено
Курить в России стали меньше Фото:

В Перми курит 20% населения. Таковы итоги социологического опроса. Как сообщают авторы исследования, это один из лучших показателей в России.

«Число курящих россиян сократилось на 3,1 п. п. — сегодня курят 24,1% жителей страны. Меньше всего курильщиков оказалось в Махачкале (17%) и Перми (20%), а больше всего — в Рязани (29%) и Пензе (28%)», — говорится на сайте «СберСтрахование».

Опрос проводился в городах с населением более 500 тысяч человек. По данным исследователей, в России уже нет крупных городов, где курит треть и более жителей. Еще год назад такая ситуация отмечалась в семи городах.

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В Перми курит 20% населения. Таковы итоги социологического опроса. Как сообщают авторы исследования, это один из лучших показателей в России. «Число курящих россиян сократилось на 3,1 п. п. — сегодня курят 24,1% жителей страны. Меньше всего курильщиков оказалось в Махачкале (17%) и Перми (20%), а больше всего — в Рязани (29%) и Пензе (28%)», — говорится на сайте «СберСтрахование». Опрос проводился в городах с населением более 500 тысяч человек. По данным исследователей, в России уже нет крупных городов, где курит треть и более жителей. Еще год назад такая ситуация отмечалась в семи городах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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