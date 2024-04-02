Бывший топ-менеджер пермского завода Дядькин получил пост в Белгородской области

03 апреля 2024 в 09:54 Размер текста - 17 +

Сергей Дядькин переехал в Белгород Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бывший управляющий директор пермского ПАО «Мотовилихинские заводы» Сергей Дядькин занял должность советника губернатора Белгородской области. В его ведении находятся вопросы безопасности, сообщают местные СМИ. «Сергей Вячеславович Дядькин — бывший управляющий директор ПАО „Мотовилихинские заводы“. Ныне чиновник является советником по вопросам безопасности правительства Белгородской области», — пишет портал Бел.ru. На последнем совещании губернатор региона Вячеслав Гладков поручил Дядькину подготовить жителей к чрезвычайным ситуациям — разработать планы проведения учений в Старом Осколе, Губкине, Алексеевке, Короче. Как ранее рассказывало URA.RU, Сергей Дядькин покинул свой пост в ПАО «Мотовилихинские заводы» в декабре 2023 года. Он уволился в связи с продажей имущественного комплекса предприятия. Окончательно он ушел с завода в середине января 2024 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший управляющий директор пермского ПАО «Мотовилихинские заводы» Сергей Дядькин занял должность советника губернатора Белгородской области. В его ведении находятся вопросы безопасности, сообщают местные СМИ. «Сергей Вячеславович Дядькин — бывший управляющий директор ПАО „Мотовилихинские заводы“. Ныне чиновник является советником по вопросам безопасности правительства Белгородской области», — пишет портал Бел.ru. На последнем совещании губернатор региона Вячеслав Гладков поручил Дядькину подготовить жителей к чрезвычайным ситуациям — разработать планы проведения учений в Старом Осколе, Губкине, Алексеевке, Короче. Как ранее рассказывало URA.RU, Сергей Дядькин покинул свой пост в ПАО «Мотовилихинские заводы» в декабре 2023 года. Он уволился в связи с продажей имущественного комплекса предприятия. Окончательно он ушел с завода в середине января 2024 года.