Бывший топ-менеджер пермского завода Дядькин получил пост в Белгородской области

Бывший управляющий директор пермского ПАО «Мотовилихинские заводы» Сергей Дядькин занял должность советника губернатора Белгородской области. В его ведении находятся вопросы безопасности, сообщают местные СМИ.
«Сергей Вячеславович Дядькин — бывший управляющий директор ПАО „Мотовилихинские заводы“. Ныне чиновник является советником по вопросам безопасности правительства Белгородской области», — пишет портал Бел.ru.
На последнем совещании губернатор региона Вячеслав Гладков поручил Дядькину подготовить жителей к чрезвычайным ситуациям — разработать планы проведения учений в Старом Осколе, Губкине, Алексеевке, Короче.
Как ранее рассказывало URA.RU, Сергей Дядькин покинул свой пост в ПАО «Мотовилихинские заводы» в декабре 2023 года. Он уволился в связи с продажей имущественного комплекса предприятия. Окончательно он ушел с завода в середине января 2024 года.
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