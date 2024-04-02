02 апреля 2024

Бывший топ-менеджер пермского завода Дядькин получил пост в Белгородской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Предприятие «Мотовилихинские заводы». Пермь, дядькин сергей
Сергей Дядькин переехал в Белгород Фото:

Бывший управляющий директор пермского ПАО «Мотовилихинские заводы» Сергей Дядькин занял должность советника губернатора Белгородской области. В его ведении находятся вопросы безопасности, сообщают местные СМИ.

«Сергей Вячеславович Дядькин — бывший управляющий директор ПАО „Мотовилихинские заводы“. Ныне чиновник является советником по вопросам безопасности правительства Белгородской области», — пишет портал Бел.ru.

На последнем совещании губернатор региона Вячеслав Гладков поручил Дядькину подготовить жителей к чрезвычайным ситуациям — разработать планы проведения учений в Старом Осколе, Губкине, Алексеевке, Короче.

Как ранее рассказывало URA.RU, Сергей Дядькин покинул свой пост в ПАО «Мотовилихинские заводы» в декабре 2023 года. Он уволился в связи с продажей имущественного комплекса предприятия. Окончательно он ушел с завода в середине января 2024 года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший управляющий директор пермского ПАО «Мотовилихинские заводы» Сергей Дядькин занял должность советника губернатора Белгородской области. В его ведении находятся вопросы безопасности, сообщают местные СМИ. «Сергей Вячеславович Дядькин — бывший управляющий директор ПАО „Мотовилихинские заводы“. Ныне чиновник является советником по вопросам безопасности правительства Белгородской области», — пишет портал Бел.ru. На последнем совещании губернатор региона Вячеслав Гладков поручил Дядькину подготовить жителей к чрезвычайным ситуациям — разработать планы проведения учений в Старом Осколе, Губкине, Алексеевке, Короче. Как ранее рассказывало URA.RU, Сергей Дядькин покинул свой пост в ПАО «Мотовилихинские заводы» в декабре 2023 года. Он уволился в связи с продажей имущественного комплекса предприятия. Окончательно он ушел с завода в середине января 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...