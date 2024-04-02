02 апреля 2024

Прокурор ХМАО устроил проверку в главном долгострое региона

Прокурор Ботвинкин проверил строительство окружной больницы в Нижневартовске
© Служба новостей «URA.RU»
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Ежегодное обращение губернатора Югры Натальи Комаровой к жителям ХМАО, депутатам и представителям общественности. Ханты-Мансийск , ботвинкин евгений
Евгений Ботвинкин посетил с проверкой строящуюся больницу в Нижневартовске Фото:

Прокурор Ханты-Мансийского автономного округа Евгений Ботвинкин посетил с проверкой крупнейший долгострой региона — строящуюся окружную больницу в Нижневартовске. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба ведомства.

«Под председательством прокурора округа состоялось совещание, в ходе которого обсуждены вопросы устранения недостатков, ранее выявленных Службой жилищного и строительного надзора автономного округа, имеющиеся проблемы, связанные с окончательным вводом оставшихся корпусов данного объекта в эксплуатацию», — говорится в сообщении. На месте Ботвинкин также провел прием участников СВО, которые проходят лечение.

Сейчас готовность больницы-долгостроя составляет 99%. Более половины объекта уже введено в эксплуатацию.

Ранее URA.RU рассказывало, что окружные власти проинспектировали проблемные стройки Нижневартовска. По итогам визита вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев подверг критике работу местных чиновников и потребовал, чтобы они наладили систему доведения финансовых средств до подрядчиков.

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Прокурор Ханты-Мансийского автономного округа Евгений Ботвинкин посетил с проверкой крупнейший долгострой региона — строящуюся окружную больницу в Нижневартовске. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба ведомства. «Под председательством прокурора округа состоялось совещание, в ходе которого обсуждены вопросы устранения недостатков, ранее выявленных Службой жилищного и строительного надзора автономного округа, имеющиеся проблемы, связанные с окончательным вводом оставшихся корпусов данного объекта в эксплуатацию», — говорится в сообщении. На месте Ботвинкин также провел прием участников СВО, которые проходят лечение. Сейчас готовность больницы-долгостроя составляет 99%. Более половины объекта уже введено в эксплуатацию. Ранее URA.RU рассказывало, что окружные власти проинспектировали проблемные стройки Нижневартовска. По итогам визита вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев подверг критике работу местных чиновников и потребовал, чтобы они наладили систему доведения финансовых средств до подрядчиков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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