Прокурор ХМАО устроил проверку в главном долгострое региона

Прокурор Ханты-Мансийского автономного округа Евгений Ботвинкин посетил с проверкой крупнейший долгострой региона — строящуюся окружную больницу в Нижневартовске. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба ведомства.
«Под председательством прокурора округа состоялось совещание, в ходе которого обсуждены вопросы устранения недостатков, ранее выявленных Службой жилищного и строительного надзора автономного округа, имеющиеся проблемы, связанные с окончательным вводом оставшихся корпусов данного объекта в эксплуатацию», — говорится в сообщении. На месте Ботвинкин также провел прием участников СВО, которые проходят лечение.
Сейчас готовность больницы-долгостроя составляет 99%. Более половины объекта уже введено в эксплуатацию.
Ранее URA.RU рассказывало, что окружные власти проинспектировали проблемные стройки Нижневартовска. По итогам визита вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев подверг критике работу местных чиновников и потребовал, чтобы они наладили систему доведения финансовых средств до подрядчиков.
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