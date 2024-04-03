В Нижнем Тагиле построят стадионы возле трех школ

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Наталья Котова на выездном совещании по подготовке образовательных учреждений к учебному году. Челябинск, футбольное поле, угол
Подрядчики приступят к работе уже в апреле Фото:

В Нижнем Тагиле у трех школ появятся современные стадионы, на которых проложат футбольные поля и беговые дорожки с прыжковой ямой. Об этом рассказал мэр города Владислав Пинаев.

«У школы №44 будет современный стадион: футбольное поле с искусственным покрытием, беговая дорожка с прыжковой ямой, площадки для сдачи норм ГТО, воркаута и игровых видов спорта… Новейшие комплексы для занятий спортом будут построены и у школ №70 и №33», — написал Пинаев в своем telegram-канале.

По его словам, к строительству подрядчики приступят уже в апреле. В рамках проекта «Образование» за последние пять лет в Нижнем Тагиле появились 15 новых спортивных площадок.

На ремонт нижнетагильской школы №33 власти потратят более 185 миллионов рублей. Кроме того, закупка оборудования для учреждения обойдется еще в 109 миллионов. Реконструкция начнется весной 2024 года.

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В Нижнем Тагиле у трех школ появятся современные стадионы, на которых проложат футбольные поля и беговые дорожки с прыжковой ямой. Об этом рассказал мэр города Владислав Пинаев. «У школы №44 будет современный стадион: футбольное поле с искусственным покрытием, беговая дорожка с прыжковой ямой, площадки для сдачи норм ГТО, воркаута и игровых видов спорта… Новейшие комплексы для занятий спортом будут построены и у школ №70 и №33», — написал Пинаев в своем telegram-канале. По его словам, к строительству подрядчики приступят уже в апреле. В рамках проекта «Образование» за последние пять лет в Нижнем Тагиле появились 15 новых спортивных площадок. На ремонт нижнетагильской школы №33 власти потратят более 185 миллионов рублей. Кроме того, закупка оборудования для учреждения обойдется еще в 109 миллионов. Реконструкция начнется весной 2024 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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