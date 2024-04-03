В Нижнем Тагиле построят стадионы возле трех школ

03 апреля 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

Подрядчики приступят к работе уже в апреле Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Нижнем Тагиле у трех школ появятся современные стадионы, на которых проложат футбольные поля и беговые дорожки с прыжковой ямой. Об этом рассказал мэр города Владислав Пинаев. «У школы №44 будет современный стадион: футбольное поле с искусственным покрытием, беговая дорожка с прыжковой ямой, площадки для сдачи норм ГТО, воркаута и игровых видов спорта… Новейшие комплексы для занятий спортом будут построены и у школ №70 и №33», — написал Пинаев в своем telegram-канале. По его словам, к строительству подрядчики приступят уже в апреле. В рамках проекта «Образование» за последние пять лет в Нижнем Тагиле появились 15 новых спортивных площадок. На ремонт нижнетагильской школы №33 власти потратят более 185 миллионов рублей. Кроме того, закупка оборудования для учреждения обойдется еще в 109 миллионов. Реконструкция начнется весной 2024 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижнем Тагиле у трех школ появятся современные стадионы, на которых проложат футбольные поля и беговые дорожки с прыжковой ямой. Об этом рассказал мэр города Владислав Пинаев. «У школы №44 будет современный стадион: футбольное поле с искусственным покрытием, беговая дорожка с прыжковой ямой, площадки для сдачи норм ГТО, воркаута и игровых видов спорта… Новейшие комплексы для занятий спортом будут построены и у школ №70 и №33», — написал Пинаев в своем telegram-канале. По его словам, к строительству подрядчики приступят уже в апреле. В рамках проекта «Образование» за последние пять лет в Нижнем Тагиле появились 15 новых спортивных площадок. На ремонт нижнетагильской школы №33 власти потратят более 185 миллионов рублей. Кроме того, закупка оборудования для учреждения обойдется еще в 109 миллионов. Реконструкция начнется весной 2024 года.