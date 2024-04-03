Минюст внес три канадские организации в перечень нежелательных

04 апреля 2024 в 04:22 Размер текста - 17 +

Минюст РФ внес три организации из Канады в перечень нежелательных в России. Информация появилась на сайте ведомства. В перечень попали «Школа международных отношений и государственной политики им. Питера Мунка», «Российско-канадский демократический альянс» и «Школа международных отношений им. Нормана Патерсона». «Организации распространяли информацию, направленную на дискредитацию политики России и поддержку антироссийских настроений», — говорится на сайте Минюста. Ранее Минюст внес в список нежелательных организаций немецкий «Форум имени Льва Копелева». Уточняется, что в прошлом году премию имени Льва Копелева присудили народу Украины. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Минюст РФ внес три организации из Канады в перечень нежелательных в России. Информация появилась на сайте ведомства. В перечень попали «Школа международных отношений и государственной политики им. Питера Мунка», «Российско-канадский демократический альянс» и «Школа международных отношений им. Нормана Патерсона». «Организации распространяли информацию, направленную на дискредитацию политики России и поддержку антироссийских настроений», — говорится на сайте Минюста. Ранее Минюст внес в список нежелательных организаций немецкий «Форум имени Льва Копелева». Уточняется, что в прошлом году премию имени Льва Копелева присудили народу Украины.