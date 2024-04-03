03 апреля 2024

Минюст внес три канадские организации в перечень нежелательных

© Служба новостей «URA.RU»
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Минюст РФ внес три организации из Канады в перечень нежелательных в России. Информация появилась на сайте ведомства. В перечень попали «Школа международных отношений и государственной политики им. Питера Мунка», «Российско-канадский демократический альянс» и «Школа международных отношений им. Нормана Патерсона».

«Организации распространяли информацию, направленную на дискредитацию политики России и поддержку антироссийских настроений», — говорится на сайте Минюста.

Ранее Минюст внес в список нежелательных организаций немецкий «Форум имени Льва Копелева». Уточняется, что в прошлом году премию имени Льва Копелева присудили народу Украины.

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Минюст РФ внес три организации из Канады в перечень нежелательных в России. Информация появилась на сайте ведомства. В перечень попали «Школа международных отношений и государственной политики им. Питера Мунка», «Российско-канадский демократический альянс» и «Школа международных отношений им. Нормана Патерсона». «Организации распространяли информацию, направленную на дискредитацию политики России и поддержку антироссийских настроений», — говорится на сайте Минюста. Ранее Минюст внес в список нежелательных организаций немецкий «Форум имени Льва Копелева». Уточняется, что в прошлом году премию имени Льва Копелева присудили народу Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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