Минюст внес три канадские организации в перечень нежелательных

Минюст РФ внес три организации из Канады в перечень нежелательных в России. Информация появилась на сайте ведомства. В перечень попали «Школа международных отношений и государственной политики им. Питера Мунка», «Российско-канадский демократический альянс» и «Школа международных отношений им. Нормана Патерсона».
«Организации распространяли информацию, направленную на дискредитацию политики России и поддержку антироссийских настроений», —
Ранее Минюст внес в список нежелательных организаций немецкий «Форум имени Льва Копелева». Уточняется, что в прошлом году премию имени Льва Копелева присудили народу Украины.
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