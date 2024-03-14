Минюст признал немецкий «Форум имени Льва Копелева» нежелательной организацией

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Немецкий «Форум имени Льва Копелева» отныне признан нежелательной иностранной организацией на территории России. Его в реестр внес Минюст РФ.

«Минюст РФ внес германский „Форум имени Льва Копелева“ в реестр <…> организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ», — передает ТАСС. В 2023 году премию имени Льва Копелева присудили народу Украины.

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Немецкий «Форум имени Льва Копелева» отныне признан нежелательной иностранной организацией на территории России. Его в реестр внес Минюст РФ. «Минюст РФ внес германский „Форум имени Льва Копелева“ в реестр <…> организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ», — передает ТАСС. В 2023 году премию имени Льва Копелева присудили народу Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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