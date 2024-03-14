Минюст признал немецкий «Форум имени Льва Копелева» нежелательной организацией

Немецкий «Форум имени Льва Копелева» отныне признан нежелательной иностранной организацией на территории России. Его в реестр внес Минюст РФ.
«Минюст РФ внес германский „Форум имени Льва Копелева“ в реестр <…> организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ», — передает ТАСС. В 2023 году премию имени Льва Копелева присудили народу Украины.
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