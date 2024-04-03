03 апреля 2024

В ХМАО упали цены на авиабилеты в Турцию

© Служба новостей «URA.RU»
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Турция, море, флаг турции
Авиабилеты подешевели на 20% Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе подешевели авиабилеты в Турцию. Стоимость перелетов в начале апреля из Сургута в Анталью упала в цене на 20%.

«Стоимость перелета из Сургута в Анталью на 10 апреля составляет 17444 рублей в один конец. До этого цена была на уровне 21884 рублей», — следует из информации на сайте «Авиасейлс». При этом уже к концу апреля рейсы, согласно графику цен, подорожают более чем до 30 тысяч рублей.

Авиабилеты из Нижневартовска на турецкий курорт обойдутся в это время дороже. В начале апреля цена составляет около 23 тысяч рублей, а к концу месяца стоимость перелета может доходить до 70 тысяч в одну сторону.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО резко подешевели туры в Таиланд. Тогда стоимость путевок упала более чем на 30%.

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В Ханты-Мансийском автономном округе подешевели авиабилеты в Турцию. Стоимость перелетов в начале апреля из Сургута в Анталью упала в цене на 20%. «Стоимость перелета из Сургута в Анталью на 10 апреля составляет 17444 рублей в один конец. До этого цена была на уровне 21884 рублей», — следует из информации на сайте «Авиасейлс». При этом уже к концу апреля рейсы, согласно графику цен, подорожают более чем до 30 тысяч рублей. Авиабилеты из Нижневартовска на турецкий курорт обойдутся в это время дороже. В начале апреля цена составляет около 23 тысяч рублей, а к концу месяца стоимость перелета может доходить до 70 тысяч в одну сторону. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО резко подешевели туры в Таиланд. Тогда стоимость путевок упала более чем на 30%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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