В ХМАО упали цены на авиабилеты в Турцию

04 апреля 2024 в 12:08 Размер текста - 17 +

Авиабилеты подешевели на 20% Фото: Нина Калинина © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе подешевели авиабилеты в Турцию. Стоимость перелетов в начале апреля из Сургута в Анталью упала в цене на 20%. «Стоимость перелета из Сургута в Анталью на 10 апреля составляет 17444 рублей в один конец. До этого цена была на уровне 21884 рублей», — следует из информации на сайте «Авиасейлс». При этом уже к концу апреля рейсы, согласно графику цен, подорожают более чем до 30 тысяч рублей. Авиабилеты из Нижневартовска на турецкий курорт обойдутся в это время дороже. В начале апреля цена составляет около 23 тысяч рублей, а к концу месяца стоимость перелета может доходить до 70 тысяч в одну сторону. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО резко подешевели туры в Таиланд. Тогда стоимость путевок упала более чем на 30%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ханты-Мансийском автономном округе подешевели авиабилеты в Турцию. Стоимость перелетов в начале апреля из Сургута в Анталью упала в цене на 20%. «Стоимость перелета из Сургута в Анталью на 10 апреля составляет 17444 рублей в один конец. До этого цена была на уровне 21884 рублей», — следует из информации на сайте «Авиасейлс». При этом уже к концу апреля рейсы, согласно графику цен, подорожают более чем до 30 тысяч рублей. Авиабилеты из Нижневартовска на турецкий курорт обойдутся в это время дороже. В начале апреля цена составляет около 23 тысяч рублей, а к концу месяца стоимость перелета может доходить до 70 тысяч в одну сторону. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО резко подешевели туры в Таиланд. Тогда стоимость путевок упала более чем на 30%.