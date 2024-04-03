Пункт размещения для пострадавших от паводка посетил прокурор Варненского района

Прокурор Варненского района Николай Зубов посетил пункт временного размещения жителей, пострадавших в результате паводка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Прокурор Варненского района Николай Зубов посетил пункт временного размещения, расположенный во Дворце культуры „Планета“ села Варна. Он оценил полноту предоставления услуг первой необходимости и горячего питания и ответил на вопросы жителей», — уточнили в пресс-службе ведомства.
В пресс-службе добавили, что прокуратура держит на постоянном контроле вопрос защиты прав жителей. Ранее URA.RU сообщало, что в райцентре Варна и затем во всем районе из-за паводка 3 апреля объявлен режим повышенной готовности, для жителей открыт пункт временного пребывания. На месте работают экстренные ведомства, ведется строительство укреплений. Сотрудники ГИБДД перекрыли дорогу, для контроля над ситуацией МЧС используют беспилотники. Уровень воды после подъема на 80 сантиметров продолжает снижаться.
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