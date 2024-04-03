В Варне уровень воды в реке Нижний Тогузак продолжает снижаться

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Коми Пермяцкий округ. Пермь, паводок, наводнение, природа, весна, майкор, камское водохранилище
В селе Варна вода ушла с 21 приусадебного участка, остаются подтопленными 26 участков Фото:
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В селе Варна Челябинской области уровень воды в реке Нижний Тогузак за три последних часа снизился еще на 30 сантиметров. При этом подтопленными остаются 26 участков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«За последние три часа уровень воды в реке Нижний Тогузак в селе Варна снизился еще на 30 см. По данным авиаразведки, вода ушла с 21 приусадебного участка, остаются подтопленными 26 участков», — говорят в ведомстве.

Также в ведомстве отметили, на данный момент подтопленных жилых домов нет. Перелив через автодорогу прекратился.

Уровень воды в реке Нижний Тогузак, вызвавший подтопление 47 приусадебных участков и огородов, снизился на 20 сантиметров к вечеру 3 апреля. В Варненском районе объявлен режим повышенной готовности и принимаются все меры предосторожности, чтобы предотвратить чрезвычайную ситуацию. Население проинформировано о действиях на случай ухудшения обстановки.

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В селе Варна Челябинской области уровень воды в реке Нижний Тогузак за три последних часа снизился еще на 30 сантиметров. При этом подтопленными остаются 26 участков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «За последние три часа уровень воды в реке Нижний Тогузак в селе Варна снизился еще на 30 см. По данным авиаразведки, вода ушла с 21 приусадебного участка, остаются подтопленными 26 участков», — говорят в ведомстве. Также в ведомстве отметили, на данный момент подтопленных жилых домов нет. Перелив через автодорогу прекратился. Уровень воды в реке Нижний Тогузак, вызвавший подтопление 47 приусадебных участков и огородов, снизился на 20 сантиметров к вечеру 3 апреля. В Варненском районе объявлен режим повышенной готовности и принимаются все меры предосторожности, чтобы предотвратить чрезвычайную ситуацию. Население проинформировано о действиях на случай ухудшения обстановки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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