В Варне уровень воды в реке Нижний Тогузак продолжает снижаться

03 апреля 2024 в 20:43 Размер текста - 17 +

В селе Варна вода ушла с 21 приусадебного участка, остаются подтопленными 26 участков Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Паводок в Челябинской области весной 2024 года В селе Варна Челябинской области уровень воды в реке Нижний Тогузак за три последних часа снизился еще на 30 сантиметров. При этом подтопленными остаются 26 участков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «За последние три часа уровень воды в реке Нижний Тогузак в селе Варна снизился еще на 30 см. По данным авиаразведки, вода ушла с 21 приусадебного участка, остаются подтопленными 26 участков», — говорят в ведомстве. Также в ведомстве отметили, на данный момент подтопленных жилых домов нет. Перелив через автодорогу прекратился. Уровень воды в реке Нижний Тогузак, вызвавший подтопление 47 приусадебных участков и огородов, снизился на 20 сантиметров к вечеру 3 апреля. В Варненском районе объявлен режим повышенной готовности и принимаются все меры предосторожности, чтобы предотвратить чрезвычайную ситуацию. Население проинформировано о действиях на случай ухудшения обстановки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В селе Варна Челябинской области уровень воды в реке Нижний Тогузак за три последних часа снизился еще на 30 сантиметров. При этом подтопленными остаются 26 участков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «За последние три часа уровень воды в реке Нижний Тогузак в селе Варна снизился еще на 30 см. По данным авиаразведки, вода ушла с 21 приусадебного участка, остаются подтопленными 26 участков», — говорят в ведомстве. Также в ведомстве отметили, на данный момент подтопленных жилых домов нет. Перелив через автодорогу прекратился. Уровень воды в реке Нижний Тогузак, вызвавший подтопление 47 приусадебных участков и огородов, снизился на 20 сантиметров к вечеру 3 апреля. В Варненском районе объявлен режим повышенной готовности и принимаются все меры предосторожности, чтобы предотвратить чрезвычайную ситуацию. Население проинформировано о действиях на случай ухудшения обстановки.