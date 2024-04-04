Пермские однокомнатные квартиры догнали по ценам подмосковные

В среднем «однушка» в Перми стоит 4-4,5 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Стоимость однокомнатных квартир на вторичном рынке Перми сравнялась с ценами на подмосковное жилье. Об этом сообщается в группе «Циан для профи» в соцсети «ВКонтакте».

«Средняя стоимость „однушки“ в Перми — от 4 до 4,5 млн рублей. За эту сумму можно купить квартиру в Волоколамске, Красноармейске, Лосино-Петровске, Луховицах, Можайске, Павловском посаде, Рузе или Хотьково», — сказано в исследовании.

Уточняется, что квартиры в Подмосковье привлекательны не только для пермяков, но и для жителей других городов России, в которых проживает более 500 тысяч человек. Так, жители Казани и Севастополя могут обменять свою квартиру на жилье в Балашихе или Королеве, из Екатеринбурга и Махачкалы можно переехать в Чехов или Сергиев Посад, а из Ижевска или Толятти — в Высоковск и Каширу.