Пермские однокомнатные квартиры догнали по ценам подмосковные

Стоимость однокомнатных квартир на вторичном рынке Перми сравнялась с ценами на подмосковное жилье. Об этом сообщается в группе «Циан для профи» в соцсети «ВКонтакте».
«Средняя стоимость „однушки“ в Перми — от 4 до 4,5 млн рублей. За эту сумму можно купить квартиру в Волоколамске, Красноармейске, Лосино-Петровске, Луховицах, Можайске, Павловском посаде, Рузе или Хотьково», — сказано в исследовании.
Уточняется, что квартиры в Подмосковье привлекательны не только для пермяков, но и для жителей других городов России, в которых проживает более 500 тысяч человек. Так, жители Казани и Севастополя могут обменять свою квартиру на жилье в Балашихе или Королеве, из Екатеринбурга и Махачкалы можно переехать в Чехов или Сергиев Посад, а из Ижевска или Толятти — в Высоковск и Каширу.
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Стоимость однокомнатных квартир на вторичном рынке Перми сравнялась с ценами на подмосковное жилье. Об этом сообщается в группе «Циан для профи» в соцсети «ВКонтакте». «Средняя стоимость „однушки“ в Перми — от 4 до 4,5 млн рублей. За эту сумму можно купить квартиру в Волоколамске, Красноармейске, Лосино-Петровске, Луховицах, Можайске, Павловском посаде, Рузе или Хотьково», — сказано в исследовании. Уточняется, что квартиры в Подмосковье привлекательны не только для пермяков, но и для жителей других городов России, в которых проживает более 500 тысяч человек. Так, жители Казани и Севастополя могут обменять свою квартиру на жилье в Балашихе или Королеве, из Екатеринбурга и Махачкалы можно переехать в Чехов или Сергиев Посад, а из Ижевска или Толятти — в Высоковск и Каширу.