Юмористов из Екатеринбурга ждут на шоу комиков Шастуна и Дорохова

В Екатеринбурге пройдет кастинг в шоу «Битва за время», где в жюри сидят популярные комики Игорь Джабраилов, Антон Шастун, Денис Дорохов и другие. Об этом URA.RU рассказали в «VK Видео».
«Комики продолжают развивать свой юмористический талант. Каждый проявляет его по-разному и находит в этом вдохновение для новых творческих проектов и идей. А проект „Битва за время“ продолжит помогать им в этом — шоу официально продлевается на второй сезон. И уже с мая в Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре начнутся кастинги для всех желающих », — сообщили в пресс-службе.
Также представители шоу привели в пример екатеринбуржцев Константина Ромашова и Владимира Моргачева из дуэта «Дайте посмеяться». «Битва за время» помогла им в развитии собственного проекта.
В первом сезоне ребята выступали с комедийными мультиками, которые рисовали в Paint и озвучивали самостоятельно. Зрители и члены жюри отметили оригинальную подачу комиков, в итоге уральцы дошли до финала и стали претендентами на победу. Сейчас юмористы занимаются развитием собственного проекта с мультфильмами для «VK Видео».
Ранее в Екатеринбурге впервые прошел открытый очный кастинг в «Пацанки». В новом сезоне участницами станут 15 девушек с непростыми судьбами, которые являются заложницами неблагополучного окружения и образа жизни.
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