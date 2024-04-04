Юмористов из Екатеринбурга ждут на шоу комиков Шастуна и Дорохова

В Екатеринбурге пройдет кастинг в шоу «Битва за время»

04 апреля 2024 в 18:43 Размер текста - 17 +

Участвовать могут как парни, так и девушки (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге пройдет кастинг в шоу «Битва за время», где в жюри сидят популярные комики Игорь Джабраилов, Антон Шастун, Денис Дорохов и другие. Об этом URA.RU рассказали в «VK Видео». «Комики продолжают развивать свой юмористический талант. Каждый проявляет его по-разному и находит в этом вдохновение для новых творческих проектов и идей. А проект „Битва за время“ продолжит помогать им в этом — шоу официально продлевается на второй сезон. И уже с мая в Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре начнутся кастинги для всех желающих », — сообщили в пресс-службе. Также представители шоу привели в пример екатеринбуржцев Константина Ромашова и Владимира Моргачева из дуэта «Дайте посмеяться». «Битва за время» помогла им в развитии собственного проекта. В первом сезоне ребята выступали с комедийными мультиками, которые рисовали в Paint и озвучивали самостоятельно. Зрители и члены жюри отметили оригинальную подачу комиков, в итоге уральцы дошли до финала и стали претендентами на победу. Сейчас юмористы занимаются развитием собственного проекта с мультфильмами для «VK Видео». Ранее в Екатеринбурге впервые прошел открытый очный кастинг в «Пацанки». В новом сезоне участницами станут 15 девушек с непростыми судьбами, которые являются заложницами неблагополучного окружения и образа жизни. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге пройдет кастинг в шоу «Битва за время», где в жюри сидят популярные комики Игорь Джабраилов, Антон Шастун, Денис Дорохов и другие. Об этом URA.RU рассказали в «VK Видео». «Комики продолжают развивать свой юмористический талант. Каждый проявляет его по-разному и находит в этом вдохновение для новых творческих проектов и идей. А проект „Битва за время“ продолжит помогать им в этом — шоу официально продлевается на второй сезон. И уже с мая в Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре начнутся кастинги для всех желающих », — сообщили в пресс-службе. Также представители шоу привели в пример екатеринбуржцев Константина Ромашова и Владимира Моргачева из дуэта «Дайте посмеяться». «Битва за время» помогла им в развитии собственного проекта. В первом сезоне ребята выступали с комедийными мультиками, которые рисовали в Paint и озвучивали самостоятельно. Зрители и члены жюри отметили оригинальную подачу комиков, в итоге уральцы дошли до финала и стали претендентами на победу. Сейчас юмористы занимаются развитием собственного проекта с мультфильмами для «VK Видео». Ранее в Екатеринбурге впервые прошел открытый очный кастинг в «Пацанки». В новом сезоне участницами станут 15 девушек с непростыми судьбами, которые являются заложницами неблагополучного окружения и образа жизни.