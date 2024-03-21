В Екатеринбурге девушек с непростой судьбой зовут на шоу «Пацанки»

В Екатеринбурге пройдет кастинг в реалити-шоу «Пацанки»
© Служба новостей «URA.RU»
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Прослушивание в школу театра Олега Табакова. Екатеринбург , кастинг, прослушивание
Кастинг будет идти все воскресенье Фото:

В Екатеринбурге впервые пройдет открытый очный кастинг в новый сезон реалити «Пацанки». Отбирать кандидаток будут 24 марта с 12:00 до 19:00 в конференц-зале отеля «Тесса». Об этом URA.RU рассказали на телеканале «Пятница».

«В кастинге смогут принять участие девушки старше 18 лет. Никакой специальной подготовки не требуется: нужно прийти в указанное время и рассказать свою историю продюсерам и кастинг-редакторам проекта», — объяснили представители канала. Также очные отборы пройдут в Москве, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Хабаровске.

У шоу «Пацанки» уже вышло 8 сезонов, где свою жизнь попыталось изменить более 100 девушек. В новом сезоне поучаствует 15 девушек с непростыми судьбами, которые являются заложницами неблагополучного окружения и образа жизни. Проект четыре года подряд получает премию «Лучшие социальные проекты России».

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В Екатеринбурге впервые пройдет открытый очный кастинг в новый сезон реалити «Пацанки». Отбирать кандидаток будут 24 марта с 12:00 до 19:00 в конференц-зале отеля «Тесса». Об этом URA.RU рассказали на телеканале «Пятница». «В кастинге смогут принять участие девушки старше 18 лет. Никакой специальной подготовки не требуется: нужно прийти в указанное время и рассказать свою историю продюсерам и кастинг-редакторам проекта», — объяснили представители канала. Также очные отборы пройдут в Москве, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Хабаровске. У шоу «Пацанки» уже вышло 8 сезонов, где свою жизнь попыталось изменить более 100 девушек. В новом сезоне поучаствует 15 девушек с непростыми судьбами, которые являются заложницами неблагополучного окружения и образа жизни. Проект четыре года подряд получает премию «Лучшие социальные проекты России».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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