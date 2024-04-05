В МЧС опровергли информацию о сбросе воды на челябинский город ночью 7 апреля

06 апреля 2024 в 14:50 Размер текста - 17 +

В соцсети запустили фейк о сбросе воды на Южноуральск Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Информация о сбросе воды на город Южноуральск в Челябинской области в ночь на 7 апреля является недостоверной. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. «По информации оперативной дежурной смены Центра управления в кризисных ситуациях обстановка на территории города Южноуральска спокойная. Никаких угроз нет. Эвакуация не требуется», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области. В социальной сети «ВКонтакте» в группе «VIP Южноуральск» появилась информация о сбросе воды на город в три часа ночи 7 апреля. Жители города спешно собирают ценные вещи и уезжают. «Мы начали строить баррикады. Соседи вывозят бытовую технику», — написал Дмитрия Я. Как пояснили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, ситуация из поста в соцсети касалась ночного происшествия в Пластовском районе, где вечером 5 апреля прорвало рыбную запруду. «Ситуация стабилизировалась. Ведется мониторинг уровня воды в Южноуральском водохранилище, ситуация на контроле в муниципалитете», — добавили в пресс-службе ведомства. Людей пугают недостоверной информацией Скрин с группы «VIP Южноуральск» в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/vip_uzk) Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Информация о сбросе воды на город Южноуральск в Челябинской области в ночь на 7 апреля является недостоверной. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. «По информации оперативной дежурной смены Центра управления в кризисных ситуациях обстановка на территории города Южноуральска спокойная. Никаких угроз нет. Эвакуация не требуется», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области. В социальной сети «ВКонтакте» в группе «VIP Южноуральск» появилась информация о сбросе воды на город в три часа ночи 7 апреля. Жители города спешно собирают ценные вещи и уезжают. «Мы начали строить баррикады. Соседи вывозят бытовую технику», — написал Дмитрия Я. Как пояснили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, ситуация из поста в соцсети касалась ночного происшествия в Пластовском районе, где вечером 5 апреля прорвало рыбную запруду. «Ситуация стабилизировалась. Ведется мониторинг уровня воды в Южноуральском водохранилище, ситуация на контроле в муниципалитете», — добавили в пресс-службе ведомства.