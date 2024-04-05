05 апреля 2024

В МЧС опровергли информацию о сбросе воды на челябинский город ночью 7 апреля

© Служба новостей «URA.RU»
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Евгений Куйвашев в Алапаевске., река, вода, водопад, порог
В соцсети запустили фейк о сбросе воды на Южноуральск Фото:

Информация о сбросе воды на город Южноуральск в Челябинской области в ночь на 7 апреля является недостоверной. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

«По информации оперативной дежурной смены Центра управления в кризисных ситуациях обстановка на территории города Южноуральска спокойная. Никаких угроз нет. Эвакуация не требуется», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

В социальной сети «ВКонтакте» в группе «VIP Южноуральск» появилась информация о сбросе воды на город в три часа ночи 7 апреля. Жители города спешно собирают ценные вещи и уезжают. «Мы начали строить баррикады. Соседи вывозят бытовую технику», — написал Дмитрия Я.

Как пояснили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, ситуация из поста в соцсети касалась ночного происшествия в Пластовском районе, где вечером 5 апреля прорвало рыбную запруду. «Ситуация стабилизировалась. Ведется мониторинг уровня воды в Южноуральском водохранилище, ситуация на контроле в муниципалитете», — добавили в пресс-службе ведомства.

Людей пугают недостоверной информацией
Людей пугают недостоверной информацией

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Информация о сбросе воды на город Южноуральск в Челябинской области в ночь на 7 апреля является недостоверной. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. «По информации оперативной дежурной смены Центра управления в кризисных ситуациях обстановка на территории города Южноуральска спокойная. Никаких угроз нет. Эвакуация не требуется», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области. В социальной сети «ВКонтакте» в группе «VIP Южноуральск» появилась информация о сбросе воды на город в три часа ночи 7 апреля. Жители города спешно собирают ценные вещи и уезжают. «Мы начали строить баррикады. Соседи вывозят бытовую технику», — написал Дмитрия Я. Как пояснили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, ситуация из поста в соцсети касалась ночного происшествия в Пластовском районе, где вечером 5 апреля прорвало рыбную запруду. «Ситуация стабилизировалась. Ведется мониторинг уровня воды в Южноуральском водохранилище, ситуация на контроле в муниципалитете», — добавили в пресс-службе ведомства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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