Бойцы СВО с передовой поблагодарили редактора газеты «Звезда» Агаповского района Челябинской области Елену Вашкевич за гуманитарную помощь и поддержку. Видео опубликовано в соцсети.
«Хотели бы поблагодарить Елену Вашкевич за помощь и поддержку. Помощь нам очень нужна и полезна. Выражаем слова благодарности от всего коллектива», — говорится в видео, опубликованном в группе «МГОО «Ветеранов Афганистана, Чечни, СВО» в социальной сети «ВКонтакте».
Ранее жители Челябинской области собрали и отправили на передовую крупную партию гуманитарного груза, рассказал URA.RU руководитель регисполкома «Народного фронта» (ОНФ) Денис Рыжий. В посылку вошли тепловые и коллиматорные прицелы, бинокли, дизельные генераторы, строительные инструменты и масксети. В погрузке вещей активное участие приняли студенты Уральского государственного университета физической культуры.
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