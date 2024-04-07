07 апреля 2024
06 апреля 2024

Бойцы с передовой поблагодарили челябинского редактора за гуманитарную помощь. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Мастерская волонтеров из группы Уральские самozvеты. Екатеринбург, носилки для сво, волокуши
Бойцы выразили благодарность за помощь от всего коллектива Фото:

Бойцы СВО с передовой поблагодарили редактора газеты «Звезда» Агаповского района Челябинской области Елену Вашкевич за гуманитарную помощь и поддержку. Видео опубликовано в соцсети.

«Хотели бы поблагодарить Елену Вашкевич за помощь и поддержку. Помощь нам очень нужна и полезна. Выражаем слова благодарности от всего коллектива», — говорится в видео, опубликованном в группе «МГОО «Ветеранов Афганистана, Чечни, СВО» в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее жители Челябинской области собрали и отправили на передовую крупную партию гуманитарного груза, рассказал URA.RU руководитель регисполкома «Народного фронта» (ОНФ) Денис Рыжий. В посылку вошли тепловые и коллиматорные прицелы, бинокли, дизельные генераторы, строительные инструменты и масксети. В погрузке вещей активное участие приняли студенты Уральского государственного университета физической культуры.

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Бойцы СВО с передовой поблагодарили редактора газеты «Звезда» Агаповского района Челябинской области Елену Вашкевич за гуманитарную помощь и поддержку. Видео опубликовано в соцсети. «Хотели бы поблагодарить Елену Вашкевич за помощь и поддержку. Помощь нам очень нужна и полезна. Выражаем слова благодарности от всего коллектива», — говорится в видео, опубликованном в группе «МГОО «Ветеранов Афганистана, Чечни, СВО» в социальной сети «ВКонтакте». Ранее жители Челябинской области собрали и отправили на передовую крупную партию гуманитарного груза, рассказал URA.RU руководитель регисполкома «Народного фронта» (ОНФ) Денис Рыжий. В посылку вошли тепловые и коллиматорные прицелы, бинокли, дизельные генераторы, строительные инструменты и масксети. В погрузке вещей активное участие приняли студенты Уральского государственного университета физической культуры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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