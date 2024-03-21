Челябинцы отправили на передовую большой транш важного груза. Видео

21 марта 2024 в 12:19 Размер текста - 17 +

Крупная партия гуманитарной помощи отправлена в ДНР и ЛНР Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жители Челябинска и области собрали и отправили на передовую крупную партию гуманитарного груза. Об этом URA.RU сообщил руководитель регисполкома «Народного фронта» (ОНФ) Денис Рыжий. «Мы собрали все то, о чем нас просили южноуральские бойцы на передовой: тепловые и коллиматорные прицелы, бинокли, тактическое снаряжение, дизельные генераторы, строительные инструменты и материалы для блиндажей, масксети и многое другое. Одной из ключевых стала помощь, которую подготовили Управление образования Тракторозаводского района. Она будет доставлена в госпитали и военно-полевые медицинские части», — рассказал URA.RU Рыжий. В ОНФ уточнили, что в погрузке вещей приняли активное участие студенты УралГУФК. Ранее URA.RU сообщало, что швеи Магнитогорска отправили на фронт 50 антидроновых одеял, скрывающих бойцов от тепловизоров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Челябинска и области собрали и отправили на передовую крупную партию гуманитарного груза. Об этом URA.RU сообщил руководитель регисполкома «Народного фронта» (ОНФ) Денис Рыжий. «Мы собрали все то, о чем нас просили южноуральские бойцы на передовой: тепловые и коллиматорные прицелы, бинокли, тактическое снаряжение, дизельные генераторы, строительные инструменты и материалы для блиндажей, масксети и многое другое. Одной из ключевых стала помощь, которую подготовили Управление образования Тракторозаводского района. Она будет доставлена в госпитали и военно-полевые медицинские части», — рассказал URA.RU Рыжий. В ОНФ уточнили, что в погрузке вещей приняли активное участие студенты УралГУФК. Ранее URA.RU сообщало, что швеи Магнитогорска отправили на фронт 50 антидроновых одеял, скрывающих бойцов от тепловизоров.