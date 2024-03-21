Челябинцы отправили на передовую большой транш важного груза. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прибытие первых крупных поставок плодоовощной продукции из Узбекистана. Екатеринбург, фура, грузовик, грузоперевозки, дальнобойщик, перевозка грузов, фургон, грузовик с прицепом
Крупная партия гуманитарной помощи отправлена в ДНР и ЛНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Жители Челябинска и области собрали и отправили на передовую крупную партию гуманитарного груза. Об этом URA.RU сообщил руководитель регисполкома «Народного фронта» (ОНФ) Денис Рыжий.

«Мы собрали все то, о чем нас просили южноуральские бойцы на передовой: тепловые и коллиматорные прицелы, бинокли, тактическое снаряжение, дизельные генераторы, строительные инструменты и материалы для блиндажей, масксети и многое другое. Одной из ключевых стала помощь, которую подготовили Управление образования Тракторозаводского района. Она будет доставлена в госпитали и военно-полевые медицинские части», — рассказал URA.RU Рыжий.

В ОНФ уточнили, что в погрузке вещей приняли активное участие студенты УралГУФК. Ранее URA.RU сообщало, что швеи Магнитогорска отправили на фронт 50 антидроновых одеял, скрывающих бойцов от тепловизоров.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Челябинска и области собрали и отправили на передовую крупную партию гуманитарного груза. Об этом URA.RU сообщил руководитель регисполкома «Народного фронта» (ОНФ) Денис Рыжий. «Мы собрали все то, о чем нас просили южноуральские бойцы на передовой: тепловые и коллиматорные прицелы, бинокли, тактическое снаряжение, дизельные генераторы, строительные инструменты и материалы для блиндажей, масксети и многое другое. Одной из ключевых стала помощь, которую подготовили Управление образования Тракторозаводского района. Она будет доставлена в госпитали и военно-полевые медицинские части», — рассказал URA.RU Рыжий. В ОНФ уточнили, что в погрузке вещей приняли активное участие студенты УралГУФК. Ранее URA.RU сообщало, что швеи Магнитогорска отправили на фронт 50 антидроновых одеял, скрывающих бойцов от тепловизоров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...