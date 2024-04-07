07 апреля 2024
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Житель Казани пожаловался на зоозащитную организацию Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Приют для животных. Курган, собака, бездомный, пес, клетка, приют животных, приют для собак
Житель Казани ищет свою собаку в Перми Фото:

У жителя Казани породистую собаку сбил поезд на переезде и животному ампутировали заднюю лапу и хвост. Владельцу собаки посоветовали отдать ее на лечение и реабилитацию в зоозащитную организацию в Пермском крае. Затем у жителя столицы Татарстана начались трудности по возврату домашнего питомца. Об этом рассказали волонтеры.

«Житель Казани приехал забрать свою собаку из пермской „Станции скорой помощи“ для животных. Однако собаку ему не отдали, хотя хозяин предложил оплатить расходы на лечение», — передает интернет-издание Readovka, ссылаясь на данные волонтеров из Казани.

По данным издания, Виталий Зарипов пытается вернуть свою собаку Молли. Он обращался даже в полицию Перми. Волонтеры уточнили, что пермская организация якобы уже попадалась на вымогательстве денег у владельцев животных.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в пермскую «Станцию скорой помощи» для животных по теме публикации. Ответ ожидается.

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У жителя Казани породистую собаку сбил поезд на переезде и животному ампутировали заднюю лапу и хвост. Владельцу собаки посоветовали отдать ее на лечение и реабилитацию в зоозащитную организацию в Пермском крае. Затем у жителя столицы Татарстана начались трудности по возврату домашнего питомца. Об этом рассказали волонтеры. «Житель Казани приехал забрать свою собаку из пермской „Станции скорой помощи“ для животных. Однако собаку ему не отдали, хотя хозяин предложил оплатить расходы на лечение», — передает интернет-издание Readovka, ссылаясь на данные волонтеров из Казани. По данным издания, Виталий Зарипов пытается вернуть свою собаку Молли. Он обращался даже в полицию Перми. Волонтеры уточнили, что пермская организация якобы уже попадалась на вымогательстве денег у владельцев животных. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в пермскую «Станцию скорой помощи» для животных по теме публикации. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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