Набиуллина: ключевая ставка может снизиться во второй половине 2024 года

Сейчас существует много факторов для осторожного отношения к снижению ключевой ставки, заявила Набиуллина
Ключевая ставка может начать снижаться во второй половине 2024 года при условии устойчивого замедления инфляции. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
«Если инфляция и дальше будет устойчиво замедляться, то мы сможем начать снижать ключевую ставку в этом году, скорее, во второй половине года», — заявила Набиуллина на заседании комитетов Госдумы. Ее слова передает
Также глава ЦБ отметила, что на данный момент существует множество факторов, которые «заставляют быть осторожными». В них входят, например, высокие инфляционные риски.
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