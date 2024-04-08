Набиуллина: ключевая ставка может снизиться во второй половине 2024 года

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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина в форуме «Кибербезопасность в финансах». Екатеринбург, набиуллина эльвира
Сейчас существует много факторов для осторожного отношения к снижению ключевой ставки, заявила Набиуллина Фото:

Ключевая ставка может начать снижаться во второй половине 2024 года при условии устойчивого замедления инфляции. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Если инфляция и дальше будет устойчиво замедляться, то мы сможем начать снижать ключевую ставку в этом году, скорее, во второй половине года», — заявила Набиуллина на заседании комитетов Госдумы. Ее слова передает telegram-канал «Дума ТВ».

Также глава ЦБ отметила, что на данный момент существует множество факторов, которые «заставляют быть осторожными». В них входят, например, высокие инфляционные риски.

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Ключевая ставка может начать снижаться во второй половине 2024 года при условии устойчивого замедления инфляции. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. «Если инфляция и дальше будет устойчиво замедляться, то мы сможем начать снижать ключевую ставку в этом году, скорее, во второй половине года», — заявила Набиуллина на заседании комитетов Госдумы. Ее слова передает telegram-канал «Дума ТВ». Также глава ЦБ отметила, что на данный момент существует множество факторов, которые «заставляют быть осторожными». В них входят, например, высокие инфляционные риски.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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