Набиуллина: ключевая ставка может снизиться во второй половине 2024 года

08 апреля 2024 в 14:06 Размер текста - 17 +

Сейчас существует много факторов для осторожного отношения к снижению ключевой ставки, заявила Набиуллина Фото: Илья Московец © URA.RU Ключевая ставка может начать снижаться во второй половине 2024 года при условии устойчивого замедления инфляции. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. «Если инфляция и дальше будет устойчиво замедляться, то мы сможем начать снижать ключевую ставку в этом году, скорее, во второй половине года», — заявила Набиуллина на заседании комитетов Госдумы. Ее слова передает telegram-канал «Дума ТВ». Также глава ЦБ отметила, что на данный момент существует множество факторов, которые «заставляют быть осторожными». В них входят, например, высокие инфляционные риски. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ключевая ставка может начать снижаться во второй половине 2024 года при условии устойчивого замедления инфляции. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. «Если инфляция и дальше будет устойчиво замедляться, то мы сможем начать снижать ключевую ставку в этом году, скорее, во второй половине года», — заявила Набиуллина на заседании комитетов Госдумы. Ее слова передает telegram-канал «Дума ТВ». Также глава ЦБ отметила, что на данный момент существует множество факторов, которые «заставляют быть осторожными». В них входят, например, высокие инфляционные риски.