Российских артистов «отменили» на фестивале в Азербайджане: зрители из РФ массово сдают билеты

14 июля 2025

Многие российские туристы начали массово возвращать билеты, купленные на популярный ежегодный фестиваль Dream Fest 2025 в Баку. Причиной стал внезапный пересмотр программы: организаторы мероприятия заменили ранее анонсированных артистов из России на малоизвестных исполнителей из Азербайджана и ряда других стран. Сейчас оргкомитет фестиваля пытается решить проблему с огромной потерей прибыли и договаривается о выступлениях с певцами из государств в составе СНГ. Какие артисты из РФ входили в изначальную программу и почему их «отменили» — в материале URA.RU. Кто из российских исполнителей должен был выступить на сцене Первоначально ожидались выступления таких артистов, как группа «Руки вверх», Клавы Коки, Егора Крида, Ани Лорак, Алсу, Стаса Пьехи и других, передает telegram-канал Shot. В текущей программе мероприятия, по решению Минкульта страны, вместо них числятся неизвестные широкой публике певцы из Азербайджана, а также исполнители из Турции, Европы и Северной Америки. Однако на некоторых интернет-ресурсах еще осталась старая программа. В связи с этим многие россияне, рассчитывавшие посетить фестиваль, недовольны тем, что из более чем 30 заявленных ранее артистов им теперь знакомы лишь четыре-шесть. В результате они начали массово возвращать билеты. Осознав значительные финансовые потери, организаторы мероприятия пытаются пригласить в Азербайджан хотя бы популярных среди россиян исполнителей из стран СНГ. Как уточняется на официальном сайте фестиваля, состав участников первого и третьего дней практически не изменился, а на второй и четвертый дни будут представлены новые артисты. Обновленный перечень будет опубликован в ближайшее время. Отмена концерта азербайджанского певца в России Зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко 4 июля сообщила, что концерт певца из Баку Эмина Агаларова, который будет выступать на текущем Dream Fest, в Светлогорске и Калининграде был отменен. Такое решение приняли региональные власти из-за опасений по поводу возможной негативной реакции публики в связи с текущим ухудшением отношений между странами. Как уточнила Драпеко, эта мера носит ответный характер. Какие мировые звезды выступали на фестивале в прошлом году В 2024 году Dream Fest длился шесть дней. В рамках него было установлено три сцены, две из них находились на воде. Программа мероприятия включала артистов современной российской эстрады: Люся Чеботина, Мот, Jony, Стас Михайлов, Клава Кока. Открывал фестиваль американский исполнитель Джейсон Деруло с хитами Wiggle и Whatcha. Второй день ознаменовался выступлениями фронтмена Modern Talking Томаса Андерса и Доктора Албана. Появление на сцене певицы Глюкозы (настоящее имя — Наталья Ионова-Чистякова) было заявлено в программе с самого начала, но после скандала на концерте в Красноярске и последовавших отмен выступлений возникли сомнения относительно ее приезда в Баку. В последующие дни под золотые залпы конфетти публика вместе с Томасом Андерсом исполняла хиты Cheri Cheri Lady, Brother Louie и You»re My Heart, You»re My Soul. В финальный день фестиваля на сцене выступили Эмин Агаларов и Ани Лорак. Также исполнили свои песни группы Enigma и The Jacksons — бывшая The Jackson 5 — с нее когда-то началась карьера короля поп-музыки Майкла Джексона, которому они и посвятили трибьют Rock With You. После полуночи зрители могли увидеть выступление королевы диско Си Си Кетч и инструментальный вечер имени Дэвида Фостера, передает «Известия». Причины «отмены» российских певцов Подобное решение связано с резким спадом политических и культурных отношений между Москвой и Баку. Так, еще 25 декабря 2024 года пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines потерпел крушение близ города Актау в Казахстане. Из 67 человек на борту погибло 38, выжило шестеро. Азербайджанский президент Ильхам Алиев обвинил Россию в причастности к трагедии. Он сослался на предварительные данные расследования и потребовал о страны компенсацию. В феврале 2025 года власти Азербайджана существенно сократили численность сотрудников местного отделения агентства Sputnik — с 40 человек до одного корреспондента. Государственные издания трактовали этот шаг как часть широкой кампании против средств массовой информации из РФ, особенно на фоне заявлений о якобы использовании Sputnik и культурного журнала «Русский дом» (филиала агентства «Россотрудничество») в качестве прикрытия для осуществления разведки. В июне ситуация между странами обострилась: в Екатеринбурге были задержаны свыше 50 граждан Азербайджана, подозреваемых в причастности к тяжким преступлениям, включая убийства 2001–2011 годов. Подобное спровоцировало череду обвинений и дипломатических демаршей. После этого в бакинском офисе Sputnik прошли обыски: сотрудников — Игоря Картавых и Евгения Белоусова — обвинили в якобы мошенничестве и незаконном предпринимательстве и арестовали. В связи с этим Совет по правам человека при президенте РФ осудил действия азербайджанских властей, указав на нарушение международных стандартов, в том числе принципа свободы журналистской деятельности. Москва вновь заявила о необоснованности предъявляемых обвинений и направила дипломатов для выяснения ситуации в офисе агентства. Однако доступ российской дипмиссии к месту задержаний ограничили правоохранители Баку. Страны взаимно запретили въезд политиков на свои территории Напряжение межу Москвой и Баку сопровождалось введением взаимных ограничительных мер на пересечение границы. Так, в феврале азербайджанские власти отказали во въезде депутату Госдумы Николаю Валуеву из-за его высказываний о закрытии «Русского дома» и призывов обратить внимание на деятельность бакинских диаспор в РФ. В Азербайджане посчитали это оскорбительным. В ответ российская сторона в мае запретила въезд парламентарию Азеру Бадамову, сославшись на его резкие заявления в адрес Валуева. Как ухудшение связей Баку и Москвы скажется на экономике Напряжение между двумя странами приведет к незначительным потерям для российской экономики. Как заявил директор Центра исследований международной торговли Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Александр Кнобель, Азербайджан является основным поставщиком свежих томатов и хурмы в Россию зимой. Вместе с тем, потеря связей с бакинским рынком может создать сложности для российских поставщиков топлива, металлов, зерновых культур и промышленной техники. Наиболее ощутимые последствия могут проявиться в южных регионах РФ, где Азербайджан традиционно был одним из ключевых покупателей продукции благодаря низким логистическим издержкам. Кроме того, Москва рискует потерять партнера по международному транспортному коридору «Север — Юг» — это негативно скажется на эффективности транзитных перевозок и снизит доходность инвестиций в инфраструктуру на юге государства.