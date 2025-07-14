ТАСС: украинцам на десятилетия запретили въезд в РФ из-за контента в телефоне

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Гражданам Украины запрещают въезд в РФ из-за их связи с ВСУ
Гражданам Украины запрещают въезд в РФ из-за их связи с ВСУ Фото:

Пограничные органы РФ на срок от 20 до 50 лет запретили въезд на территорию страны гражданам Украины. Причиной послужили итоги проверки в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы. 

Как отмечается в материалах, основанием для отказа в пересечении границы чаще всего становится выявление в гаджетах информации о связях с ВСУ, спецслужбами, поддержке действующих властей в Киеве, а также негативное отношение к специальной военной операции и российской государственности. По завершении проверок гражданам сообщают о недопуске на территорию РФ и направляют их обратно в страну прибытия. После этого соответствующие органы формализуют решение о запрете въезда. Согласно изученным материалам, сроки действия таких ограничений варьируются от 20 до 50 лет.

Агентство сообщает, что гражданке Украины было отказано в пересечении границы из-за найденных в ее соцсетях положительных откликов на публикации с участием военнослужащих ВСУ и интереса к материалам проукраинской направленности. В другом случае гражданин Украины был не допущен на территорию РФ за поддержку ВСУ, а также за отрицательное отношение к специальной военной операции и действиям российских властей. Кроме того, при проверке его телефона были выявлены контакты сотрудников украинских спецслужб и правоохранительных органов.

С октября 2023 года пересекать границу России граждане Украины могут только через аэропорт Шереметьево, где проходят тщательные проверки, включающие опросы и анализ содержимого электронных устройств. Большинство прибывающих успешно проходят данные процедуры. Те же, кому отказано во въезде, пытаются оспорить такие решения в судебном порядке.

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Пограничные органы РФ на срок от 20 до 50 лет запретили въезд на территорию страны гражданам Украины. Причиной послужили итоги проверки в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.  Как отмечается в материалах, основанием для отказа в пересечении границы чаще всего становится выявление в гаджетах информации о связях с ВСУ, спецслужбами, поддержке действующих властей в Киеве, а также негативное отношение к специальной военной операции и российской государственности. По завершении проверок гражданам сообщают о недопуске на территорию РФ и направляют их обратно в страну прибытия. После этого соответствующие органы формализуют решение о запрете въезда. Согласно изученным материалам, сроки действия таких ограничений варьируются от 20 до 50 лет. Агентство сообщает, что гражданке Украины было отказано в пересечении границы из-за найденных в ее соцсетях положительных откликов на публикации с участием военнослужащих ВСУ и интереса к материалам проукраинской направленности. В другом случае гражданин Украины был не допущен на территорию РФ за поддержку ВСУ, а также за отрицательное отношение к специальной военной операции и действиям российских властей. Кроме того, при проверке его телефона были выявлены контакты сотрудников украинских спецслужб и правоохранительных органов. С октября 2023 года пересекать границу России граждане Украины могут только через аэропорт Шереметьево, где проходят тщательные проверки, включающие опросы и анализ содержимого электронных устройств. Большинство прибывающих успешно проходят данные процедуры. Те же, кому отказано во въезде, пытаются оспорить такие решения в судебном порядке.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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