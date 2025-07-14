Южнокорейские рыбаки выбросили в море тунца на 150 млн рублей

В Южной Корее рыбаки сбросили в море свыше 1300 особей тихоокеанского голубого тунца, совокупная стоимость которых оценивается примерно в 150 миллионов рублей. Об этом сообщило издание South China Morning Post.
"Богатый улов голубого тунца, выловленный южнокорейскими рыбаками в начале этой недели, обернулся неприятностями: им пришлось выбросить в воду более 1300 тунцов общей стоимостью около 1,9 млн долларов США", — написало издание. Рыба случайно попала в сети, предназначенные для ловли скумбрии и кальмаров, при этом каждая особь весила от 100 до 150 килограммов и достигала полутора метров в длину.
Там отметили, что рыбаки были вынуждены выбросить улов из-за превышения установленной годовой квоты на вылов рыбы в регионе. Попытка продать или доставить его на берег могла привести к серьезным санкциям. За нарушение закона грозит до двух лет тюремного заключения или штраф до 20 миллионов вон (примерно 1,2 миллиона рублей).
Случаи превышения квот на вылов рыбы фиксируются и в России. Так, в Октябрьском районе ХМАО бизнесмен незаконно выловил свыше 2,5 тонн рыбы, причинив ущерб государству почти на 10 миллионов рублей. По итогам проверки прокуратуры было возбуждено уголовное дело.
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