Южнокорейские рыбаки выбросили в море тунца на 150 млн рублей

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У рыбаков была превышена квота на вылов рыбы
У рыбаков была превышена квота на вылов рыбы Фото:

В Южной Корее рыбаки сбросили в море свыше 1300 особей тихоокеанского голубого тунца, совокупная стоимость которых оценивается примерно в 150 миллионов рублей. Об этом сообщило издание South China Morning Post.

"Богатый улов голубого тунца, выловленный южнокорейскими рыбаками в начале этой недели, обернулся неприятностями: им пришлось выбросить в воду более 1300 тунцов общей стоимостью около 1,9 млн долларов США", — написало издание. Рыба случайно попала в сети, предназначенные для ловли скумбрии и кальмаров, при этом каждая особь весила от 100 до 150 килограммов и достигала полутора метров в длину.

Там отметили, что рыбаки были вынуждены выбросить улов из-за превышения установленной годовой квоты на вылов рыбы в регионе. Попытка продать или доставить его на берег могла привести к серьезным санкциям. За нарушение закона грозит до двух лет тюремного заключения или штраф до 20 миллионов вон (примерно 1,2 миллиона рублей).

Случаи превышения квот на вылов рыбы фиксируются и в России. Так, в Октябрьском районе ХМАО бизнесмен незаконно выловил свыше 2,5 тонн рыбы, причинив ущерб государству почти на 10 миллионов рублей. По итогам проверки прокуратуры было возбуждено уголовное дело.

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В Южной Корее рыбаки сбросили в море свыше 1300 особей тихоокеанского голубого тунца, совокупная стоимость которых оценивается примерно в 150 миллионов рублей. Об этом сообщило издание South China Morning Post. "Богатый улов голубого тунца, выловленный южнокорейскими рыбаками в начале этой недели, обернулся неприятностями: им пришлось выбросить в воду более 1300 тунцов общей стоимостью около 1,9 млн долларов США", — написало издание. Рыба случайно попала в сети, предназначенные для ловли скумбрии и кальмаров, при этом каждая особь весила от 100 до 150 килограммов и достигала полутора метров в длину. Там отметили, что рыбаки были вынуждены выбросить улов из-за превышения установленной годовой квоты на вылов рыбы в регионе. Попытка продать или доставить его на берег могла привести к серьезным санкциям. За нарушение закона грозит до двух лет тюремного заключения или штраф до 20 миллионов вон (примерно 1,2 миллиона рублей). Случаи превышения квот на вылов рыбы фиксируются и в России. Так, в Октябрьском районе ХМАО бизнесмен незаконно выловил свыше 2,5 тонн рыбы, причинив ущерб государству почти на 10 миллионов рублей. По итогам проверки прокуратуры было возбуждено уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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