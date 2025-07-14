От сироты до звезды экрана: как сложилась жизнь актера Евгения Ширикова

Евгений Шириков — талантливый российский актер театра и кино, которому удалось пройти сложнейший путь от воспитанника детского дома до признанного мастера сцены и экрана. Его биография могла бы стать основой для драматического фильма: рано лишившись родителей, он сумел не только выжить в суровых условиях интерната, но и найти в себе силы развивать свой творческий потенциал. Сегодня Шириков — востребованный актер, режиссер, сценарист и продюсер, который доказал, что трудное прошлое может стать не приговором, а трамплином для профессионального роста. Подробнее пути, становлении и карьере актера — в материале URA.RU.
Детство Широкова, разбитое горем
Жизнь Евгения Ширикова с самого начала складывалась драматично. Родившись в 1988 году в Вологде в обычной семье, где отец работал автослесарем, а мать — завхозом, мальчик в пятилетнем возрасте пережил первую страшную трагедию. Его мать скоропостижно скончалась от сердечного приступа практически на глазах у ребенка. Как вспоминает сам Евгений в интервью в передаче «Однажды…» на НТВ, он вышел на кухню и увидел, как мама, испытывая недомогание, попросила позвать отца. Это были ее последние слова. Малыша закрыли в комнате, а он бился в истерике, пытаясь выбраться.
Ситуация усугубилась, когда через три года отец Евгения, пытаясь наладить собственный бизнес в непростые 90-е, оказался втянут в криминальные разборки и попал в тюрьму на длительный срок. Мальчика, у которого не осталось близких родственников, определили в интернат города Сокола Вологодской области. Первая ночь в казенном учреждении осталась в памяти Ширикова как настоящий кошмар — в интернате процветала жестокая дедовщина. По признанию актера, он просто уткнулся в подушку и не знал, что будет дальше. Чтобы выжить в агрессивной среде, Евгений начал серьезно заниматься спортом, освоил единоборства.
Трагедия не закончилась и во взрослом возрасте — отец Евгения, так и не выйдя на свободу, умер в тюрьме от рака. Шириков до сих пор сожалеет, что не успел попросить у него прощения за то, что однажды солгал о своей свадьбе, а позже перестал навещать его в колонии.
От хореографии до театральной академии: творческое становление Широкова
Несмотря на суровые условия интерната, именно там раскрылся творческий потенциал Ширикова. Чтобы как можно меньше времени проводить в стенах учреждения, он записался во все возможные кружки и секции. Евгений занимался лыжным спортом, альпинизмом, акробатикой, брейк-дансом, катался на роликах и коньках. Но главным его увлечением стал театр.
Первое выступление будущего актера было в постановке «Кошкин дом», где он исполнил роль котенка. За отличную игру Евгению вручили грамоту, но в документе его имя ошибочно записали как «Евгения Ширикова». Обиженный мальчик тогда решил стать военным, чтобы больше никто не путал его с девочкой. Однако судьба распорядилась иначе.
Талант Ширикова заметила педагог интерната Нина Мальцева, настоявшая на том, чтобы мальчик посещал драматическую студию при Детском музыкальном театре в Вологде. Благодаря педагогу по вокалу Татьяне Плисс Евгений поступил в вологодский музыкальный колледж, где учился два года.
В 13 лет Шириков стал победителем Всероссийского детского конкурса «Рождественские встречи» в номинации «Лучший актер». А в 2004-2007 годах он занимался в студии при Вологодском театре юного зрителя. По настоянию руководителя студии Киры Осиповой и при поддержке тогдашнего губернатора Санкт-Петербурга Валентины Матвиенко талантливый юноша отправился в северную столицу покорять театральное искусство.
Театральная карьера Евгения Широкова
В 2011 году Евгений Шириков с красным дипломом окончил СПбГАТИ им. Черкасова, курс артистов рок-оперы под руководством профессора В.И. Подгородинского. Еще будучи студентом, в 2008 году он был приглашен в труппу театра «Рок-опера», где участвовал в таких известных постановках, как «Ромео и Джульетта», «Юнона и Авось», «Гадкий утенок, или Сказка о волшебных крыльях», «Иисус Христос — суперзвезда», «Безымянная звезда».
Театральная карьера Ширикова не ограничилась одной сценой. Он сотрудничал с МХАТом в работе над спектаклем «Вестсайдская история», выступал в московском Театре мюзикла в постановке «Принцесса цирка», а с 2018 года сотрудничает с Санкт-Петербургским театром музыкальной комедии. Там он блистает в мюзиклах «Петр I», «Канкан» и исполняет главную роль в «Графе Монте-Кристо».
Талант Ширикова признан и в профессиональном сообществе — в 2010 году он стал победителем в конкурсе «Молодое дарование». В 2018 году при полном аншлаге состоялся его первый сольный концерт на сцене клуба Glastonberry.
Кинокарьера Евгения Широкова
Кинодебют Евгения Ширикова состоялся в 2012 году в комедийном сериале «Патруль. Васильевский остров». Однако настоящую известность актеру принесла главная роль Юры Соколова в мелодраме «Красивая жизнь», вышедшей на канале «Россия» в 2014 году. В этот проект Евгений попал после долгих проб. По сюжету его герою, влюбленному в героиню Марины Митрофановой, приходится преодолевать многочисленные трудности, вызванные завистниками.
В том же 2014 году Шириков сыграл знаменитого хоккеиста Сергея Федорова в спортивной драме «Чемпионы», где его партнером был Алексей Чадов в роли Ильи Ковальчука. Популярность актера росла с каждой новой работой: мелодрама «Мелодия на два голоса», детектив «Мосгаз. Дело №4: Шакал», криминальный сериал «Чикатило».
В 2017 году карьера Ширикова достигла нового уровня — он работал одновременно в восьми картинах, в четырех из которых исполнил главные роли: «Брачные игры», «Можно мне тебя обнять?», «Провинциальная мадонна», «Яблочко от яблоньки». В 2019-2021 годах актер исполнил ряд центральных ролей — Евгения в «Идеальном пациенте», капитана ФСБ Андрея Верещагина в детективе «Капитан Голливуд», следователя СК Вадима Торопова в криминальных лентах «Золотая кровь».
В 2024 году Шириков блеснул в захватывающем боевике «Глаз пустыни», где сыграл главную роль майора разведки Максима Шеховцова, прибывшего в Сирию на поиски погибшего наводчика.
От актера к режиссеру и сценаристу
Евгений Шириков не ограничивается актерской профессией. Хорошо зная, что такое сиротство, он решил поделиться своими мыслями и переживаниями, выступив в качестве сорежиссера документального фильма «Я живу!» (совместно с Романом Каменским). Картина, рассказывающая о детях из детских домов, их мечтах и надеждах, была тепло принята на международном кинофестивале им. Андрея Тарковского «Зеркало».
В 2024 году Шириков попробовал себя в роли сценариста и продюсера спортивной драмы «Панчер», вышедшей на платформе Premier. В этом проекте он также сыграл главную роль боксера, который в одночасье вынужден начать жизнь с чистого листа.
Семья: опора и вдохновение
Личная жизнь Евгения Ширикова сложилась не менее удачно, чем профессиональная. Он женат на Леоноре — профессиональном инструкторе по йоге. Пара воспитывает двух сыновей — Тимура и Даниила. Судя по фотографиям в социальных сетях, свадьба состоялась осенью 2013 года.
Евгений активно прививает своим детям любовь к спорту. Они занимаются легкой атлетикой, катаются на лыжах и осваивают бокс.
Фильмография Евгения Ширикова
За свою карьеру Евгений Шириков создал десятки разноплановых образов, демонстрируя широкий диапазон актерского мастерства. В его фильмографии насчитывается более 50 работ, среди которых выделяются:
- Красивая жизнь (2014) — главная роль
- Чемпионы (2014)
- Кухня-5 (2015)
- Мелодия на два голоса (2015) — главная роль
- Злая шутка (2016)
- Мосгаз. Дело №4: Шакал (2016)
- Брачные игры (2017) — главная роль
- Можно мне тебя обнять? (2017) — главная роль
- Провинциальная Мадонна (2017) — главная роль
- Яблочко от яблоньки (2017) — главная роль
- Исправленному верить (2018)
- Идеальный пациент (2019) — главная роль
- Капитан Голливуд (2020) — главная роль
- Золотая кровь. Черный Орлов (2021) — главная роль
- Золотая кровь. Градус смерти (2021) — главная роль
- Чикатило (2021)
- Бойся, я с тобой (2021) — главная роль
- Панчер (2023) — главная роль
- Глаз пустыни (2024) — главная роль
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