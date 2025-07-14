Пасынков и падчериц бойцов СВО возьмут в вуз без экзаменов

Российское правительство поддержало законопроект, предусматривающий предоставление пасынкам и падчерицам участников СВО таких же преференций при поступлении в вузы, какими уже пользуются их биологические дети. Документ предполагает внесение изменений в федеральный закон «Об образовании», пишет ТАСС.
В частности, статья 71 этого закона определяет, что участники СВО и их дети могут быть зачислены на программы бакалавриата и специалитета по отдельной квоте, как правило, без прохождения вступительных экзаменов. Новая инициатива уточняет, что к числу таких детей следует относить также пасынков и падчериц, которые находятся или находились на воспитании и содержании у участников спецоперации.
Вместе с тем в правительстве обратили внимание на необходимость четко определить критерии признания лиц пасынками и падчерицами, поскольку действующее семейное законодательство не относит их к членам семьи, а отчимы и мачехи не несут юридических обязательств по их воспитанию и содержанию. В связи с этим формулировка, использованная в законопроекте, была признана некорректной.
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