ВСУ планировали уничтожить донецкое село вместе с жителями

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ВСУ используют FPV-дроны с зажигательными боеприпасами
ВСУ используют FPV-дроны с зажигательными боеприпасами Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ приказ уничтожить село Карла Маркса на западе ДНР вместе с оставшимися там мирными жителями после того как украинские войска были выбиты из населенного пункта. Об этом сообщил командир разведгруппы группировки войск «Восток» с позывным Изи.

«...По радиоперехвату услышали, что противник просто собирается сжечь полностью населенный пункт», — рассказал командир в ходе беседы с ТАСС. Он отметил, что ВСУ пытаются разрушить дома вместе с мирными жителями. Украинские военные атакуют объекты в населенных пунктах с помощью FPV-дронов с зажигательными боеприпасами.

В воскресенье, 13 июля, российские подразделения группы «Восток» установили контроль над населенным пунктом Карла Маркса. Они продвинулись вглубь обороны противника, передает «Царьград».

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ВСУ приказ уничтожить село Карла Маркса на западе ДНР вместе с оставшимися там мирными жителями после того как украинские войска были выбиты из населенного пункта. Об этом сообщил командир разведгруппы группировки войск «Восток» с позывным Изи. «...По радиоперехвату услышали, что противник просто собирается сжечь полностью населенный пункт», — рассказал командир в ходе беседы с ТАСС. Он отметил, что ВСУ пытаются разрушить дома вместе с мирными жителями. Украинские военные атакуют объекты в населенных пунктах с помощью FPV-дронов с зажигательными боеприпасами. В воскресенье, 13 июля, российские подразделения группы «Восток» установили контроль над населенным пунктом Карла Маркса. Они продвинулись вглубь обороны противника, передает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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