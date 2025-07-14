Стоимость биткоина побила исторический рекорд

Стоимость биткоина впервые поднялась выше 119 тысяч долларов
© Служба новостей «URA.RU»
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Биткоин находится на отметке 119 016,48 доллара
Биткоин находится на отметке 119 016,48 доллара Фото:

Впервые за всю историю стоимость биткоина 13 июля превысила отметку в 119 тысяч долларов. Об этом следует из данных криптовалютной биржи Binance.

«Биткоин преодолел отметку в 119 тысяч долларов», — говорится на сайте биржи. Там уточнили, что стоимость биткоина находится на отметке 119 016,48 доллара.

Вечером 10 июля биткоин установил рекорд, впервые превысив уровень 113 тысяч долларов. К 20:10 по московскому времени стоимость цифровой валюты достигла отметки 113 377 долларов, передает «Национальная служба новостей».

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Впервые за всю историю стоимость биткоина 13 июля превысила отметку в 119 тысяч долларов. Об этом следует из данных криптовалютной биржи Binance. «Биткоин преодолел отметку в 119 тысяч долларов», — говорится на сайте биржи. Там уточнили, что стоимость биткоина находится на отметке 119 016,48 доллара. Вечером 10 июля биткоин установил рекорд, впервые превысив уровень 113 тысяч долларов. К 20:10 по московскому времени стоимость цифровой валюты достигла отметки 113 377 долларов, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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