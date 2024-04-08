Челябинский губернатор вошел в состав федеральной комиссии по борьбе с паводком

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер включен в состав правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации последствий, вызванных паводком. Распоряжение 8 апреля подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
«В целях координации работ по предупреждению и ликвидации на территории отдельных субъектов РФ последствий природных явлений, вызванных негативным воздействием паводковых вод, образовать правительственную комиссию», — говорится в документе.
В состав комиссии вошел губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Также в комиссию включен глава МЧС Александр Куренков, министр природных ресурсов Александр Козлов, представители других федеральных ведомств и главы регионов, на территории которых наблюдается сложная ситуация с паводком. В Челябинской области режим ЧС введен в пяти муниципалитетах. По сообщению регионального МЧС, вода начинает спадать, в большинство домов люди уже вернулись.
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