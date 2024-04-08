Челябинский губернатор вошел в состав федеральной комиссии по борьбе с паводком

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер на открытии «Дней науки в Челябинской области». Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер включен в состав правительственной комиссии по ликвидации паводка Фото:
новость из сюжета
Паводок в Челябинской области весной 2024 года

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер включен в состав правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации последствий, вызванных паводком. Распоряжение 8 апреля подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«В целях координации работ по предупреждению и ликвидации на территории отдельных субъектов РФ последствий природных явлений, вызванных негативным воздействием паводковых вод, образовать правительственную комиссию», — говорится в документе.

В состав комиссии вошел губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Также в комиссию включен глава МЧС Александр Куренков, министр природных ресурсов Александр Козлов, представители других федеральных ведомств и главы регионов, на территории которых наблюдается сложная ситуация с паводком. В Челябинской области режим ЧС введен в пяти муниципалитетах. По сообщению регионального МЧС, вода начинает спадать, в большинство домов люди уже вернулись.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер включен в состав правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации последствий, вызванных паводком. Распоряжение 8 апреля подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. «В целях координации работ по предупреждению и ликвидации на территории отдельных субъектов РФ последствий природных явлений, вызванных негативным воздействием паводковых вод, образовать правительственную комиссию», — говорится в документе. В состав комиссии вошел губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Также в комиссию включен глава МЧС Александр Куренков, министр природных ресурсов Александр Козлов, представители других федеральных ведомств и главы регионов, на территории которых наблюдается сложная ситуация с паводком. В Челябинской области режим ЧС введен в пяти муниципалитетах. По сообщению регионального МЧС, вода начинает спадать, в большинство домов люди уже вернулись.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...