Пикапера, пристававшего к девушкам на улицах Екатеринбурга, оставили под стражей

Екатеринбуржец, пристававший к девушкам на улицах, попросился на свободу

09 апреля 2024 в 09:54 Размер текста - 17 +

Жалобу на постановление Октябрьского райсуда подала адвокат Гребенкина Фото: Илья Московец © URA.RU Суд оставил под арестом студента УрФУ Дмитрия Гребенкина, который был задержан на восемь суток за домогательства к екатеринбурженкам. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала Свердловского областного суда. Жалобу на постановление Октябрьского райсуда подала адвокат Гребенкина Екатерина Кувалдина. Облсуд оставил студента под стражей. Против Гребенкина возбуждено дело по ст. 116 УК РФ (побои). С февраля на Гребенкина пожаловались как минимум четыре девушки. Они обвинили его в домогательствах. Сам парень свои поступки объяснил желанием познакомиться с противоположным полом. В ночь на 3 апреля он попытался улететь в Москву, но его задержали в аэропорту Кольцово вместе с кошкой. После этого Октябрьский районный суд Екатеринбурга арестовал юношу на восемь суток за мелкое хулиганство. Через день силовики возбудили уголовное дело. Парень отказался извиняться перед девушками. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Суд оставил под арестом студента УрФУ Дмитрия Гребенкина, который был задержан на восемь суток за домогательства к екатеринбурженкам. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала Свердловского областного суда. Жалобу на постановление Октябрьского райсуда подала адвокат Гребенкина Екатерина Кувалдина. Облсуд оставил студента под стражей. Против Гребенкина возбуждено дело по ст. 116 УК РФ (побои). С февраля на Гребенкина пожаловались как минимум четыре девушки. Они обвинили его в домогательствах. Сам парень свои поступки объяснил желанием познакомиться с противоположным полом. В ночь на 3 апреля он попытался улететь в Москву, но его задержали в аэропорту Кольцово вместе с кошкой. После этого Октябрьский районный суд Екатеринбурга арестовал юношу на восемь суток за мелкое хулиганство. Через день силовики возбудили уголовное дело. Парень отказался извиняться перед девушками.