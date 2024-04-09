В Перми назвали основные задачи, которые стоят перед открывшимся штабом Прилепина

В Пермском крае штаб Прилепина займется развитием патриотической культуры

Игорь Гладнев призвал жителей активно включаться в работу штаба Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Перми 9 апреля официально открылся штаб писателя Захара Прилепина. Его возглавил директор МАОУ «Школа инженерной мысли», член краевой Общественной палаты Игорь Гладнев. Среди основных задач, которые стоят перед штабом, «патриотизация культуры и поддержка участников спецоперации», передает слова Гладнева корреспондент URA.RU.

«Одним из направлений работы штаба станет просветительская деятельность. Второе направление — информационная политика. Сегодня очень важно создать условия, когда информационная среда будет изменена. И третье, это, конечно развитие патриотической культуры и поддержки тех, кто находится на передовой. Все — и артисты, и художники, и музыкант должны ответить себе на простой вопрос: в чьем он „окопе“?» — заявил Гладнев.

Гладнев добавил также, что в Пермском крае предстоит создать «патриотическое культурное событие большого масштаба». Основа для него уже есть — это спортивно-культурный фестиваль «С верой и правдой», который организован при поддержке Пермской епархии. Гладнев призвал жителей проявлять инициативу, активно участвуя в жизни штаба Захара Прилепина. Он отметил, что штабные ячейки со временем должны появиться «и в других городах Пермского края».