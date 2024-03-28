В Пермском крае откроют штаб Захара Прилепина

Захар Прилепин участвовал в боях на востоке Украины Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В апреле на территории Пермского края будет открыт штаб российского писателя, журналиста и политического деятеля Захара Прилепина. Об этом рассказал советник Прилепина Игорь Манохин.

«Апрель уже расписан, потому что еще в трех регионах открываются штабы. Они появятся в Тверской области, в Пермском крае и в Республике Хакасия», — пояснил Игорь Манохин в интервью ТАСС.

По его словам, Прилепин в этом году запланировал большое турне по регионам, где действуют его штабы. Сейчас он занимается реабилитацией, подчеркнул Манохин.

Первый штаб в России появился в Нижнем Новгороде еще до начала спецоперации. На данный момент в стране открыты 27 штабов.

В мае прошлого года в машине писателя сработало взрывное устройство. Прилепина доставили в больницу, где провели операцию. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев предположил, что координацию подрыва осуществляли западные спецслужбы. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отмечал, что Прилепин заново учится ходить. Позже президент РФ Владимир Путин наградил писателя орденом Мужества. Награду посмертно получил и его водитель Александр Шубин.