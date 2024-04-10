Челябинские спасатели выехали в Курганскую область для борьбы с паводком

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Кировский мост. Курган
В Кургане ожидают пика наводнения к концу недели Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Группировка ГУ МЧС по Челябинской области выдвинулась в Курган. Как сообщает пресс-служба ведомства, спасатели будут оказывать помощь населению в пострадавших от паводка районах.

«Группировка Главного управления МЧС России по Челябинской области выдвинулась в г. Курган для оказания помощи населению в пострадавших от паводка районах. В Курган выехали восемь человек личного состава, две единицы техники и пять плавательных средств», — заявили в ведомстве.

За два дня число жителей Курганской области, которых эвакуируют из-за паводка выросло почти на 300 человек. Губернатор Вадим Шумков заявил, что приход большой воды в Курган во время паводка ожидается с 11 по 14 апреля. Жители Кургана скупают продукты в супермаркетах.

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Группировка ГУ МЧС по Челябинской области выдвинулась в Курган. Как сообщает пресс-служба ведомства, спасатели будут оказывать помощь населению в пострадавших от паводка районах. «Группировка Главного управления МЧС России по Челябинской области выдвинулась в г. Курган для оказания помощи населению в пострадавших от паводка районах. В Курган выехали восемь человек личного состава, две единицы техники и пять плавательных средств», — заявили в ведомстве. За два дня число жителей Курганской области, которых эвакуируют из-за паводка выросло почти на 300 человек. Губернатор Вадим Шумков заявил, что приход большой воды в Курган во время паводка ожидается с 11 по 14 апреля. Жители Кургана скупают продукты в супермаркетах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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