Челябинские спасатели выехали в Курганскую область для борьбы с паводком

Группировка ГУ МЧС по Челябинской области выдвинулась в Курган. Как сообщает пресс-служба ведомства, спасатели будут оказывать помощь населению в пострадавших от паводка районах.
«Группировка Главного управления МЧС России по Челябинской области выдвинулась в г. Курган для оказания помощи населению в пострадавших от паводка районах. В Курган выехали восемь человек личного состава, две единицы техники и пять плавательных средств», — заявили в ведомстве.
За два дня число жителей Курганской области, которых эвакуируют из-за паводка выросло почти на 300 человек. Губернатор Вадим Шумков заявил, что приход большой воды в Курган во время паводка ожидается с 11 по 14 апреля. Жители Кургана скупают продукты в супермаркетах.
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