Челябинские спасатели выехали в Курганскую область для борьбы с паводком

10 апреля 2024 в 11:38 Размер текста - 17 +

В Кургане ожидают пика наводнения к концу недели Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Группировка ГУ МЧС по Челябинской области выдвинулась в Курган. Как сообщает пресс-служба ведомства, спасатели будут оказывать помощь населению в пострадавших от паводка районах. «Группировка Главного управления МЧС России по Челябинской области выдвинулась в г. Курган для оказания помощи населению в пострадавших от паводка районах. В Курган выехали восемь человек личного состава, две единицы техники и пять плавательных средств», — заявили в ведомстве. За два дня число жителей Курганской области, которых эвакуируют из-за паводка выросло почти на 300 человек. Губернатор Вадим Шумков заявил, что приход большой воды в Курган во время паводка ожидается с 11 по 14 апреля. Жители Кургана скупают продукты в супермаркетах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Группировка ГУ МЧС по Челябинской области выдвинулась в Курган. Как сообщает пресс-служба ведомства, спасатели будут оказывать помощь населению в пострадавших от паводка районах. «Группировка Главного управления МЧС России по Челябинской области выдвинулась в г. Курган для оказания помощи населению в пострадавших от паводка районах. В Курган выехали восемь человек личного состава, две единицы техники и пять плавательных средств», — заявили в ведомстве. За два дня число жителей Курганской области, которых эвакуируют из-за паводка выросло почти на 300 человек. Губернатор Вадим Шумков заявил, что приход большой воды в Курган во время паводка ожидается с 11 по 14 апреля. Жители Кургана скупают продукты в супермаркетах.