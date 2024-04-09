09 апреля 2024

Хулиганы, напугавшие челябинцев стрельбой, извинились перед горожанами. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Праздничный салют в День Победы. Челябинск, салют, фейерверк
Звуки фейерверков напугали челябинцев Фото:

Челябинские полицейские 11 апреля задержали лиц, которые напугали жителей дома по улице Звенигородской запуском фейерверков, похожих на стрельбу. Мужчины уже извинились за инцидент, сообщили в пресс-службе городского управления полиции.

«В Челябинске по адресу улица Звенигородская, 44 запускал фейерверки. Видео снимал мой друг с развлекательной целью. Прошу прощения, и, если кому-то причинил неудобство, извиняюсь за это», — говорит один из задержанных на видео, распространенным пресс-службой управления полиции.

Инцидент произошел 10 апреля вечером. Жители дом услышали залпы, приняли их за выстрелы и вызвали полицию.

Сотрудники полиции установили приметы нарушителей. Вскоре они были установлены и доставлены в Отдел полиции «Курчатовский», ими оказались 38 и 36-летние местные жители.

В настоящее время нарушителей опрашивают сотрудники полиции, решается вопрос о квалификации их действий. В содеянном мужчины раскаиваются и приносят извинения жителям Челябинска.

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Челябинские полицейские 11 апреля задержали лиц, которые напугали жителей дома по улице Звенигородской запуском фейерверков, похожих на стрельбу. Мужчины уже извинились за инцидент, сообщили в пресс-службе городского управления полиции. «В Челябинске по адресу улица Звенигородская, 44 запускал фейерверки. Видео снимал мой друг с развлекательной целью. Прошу прощения, и, если кому-то причинил неудобство, извиняюсь за это», — говорит один из задержанных на видео, распространенным пресс-службой управления полиции. Инцидент произошел 10 апреля вечером. Жители дом услышали залпы, приняли их за выстрелы и вызвали полицию. Сотрудники полиции установили приметы нарушителей. Вскоре они были установлены и доставлены в Отдел полиции «Курчатовский», ими оказались 38 и 36-летние местные жители. В настоящее время нарушителей опрашивают сотрудники полиции, решается вопрос о квалификации их действий. В содеянном мужчины раскаиваются и приносят извинения жителям Челябинска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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