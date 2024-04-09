Челябинские полицейские 11 апреля задержали лиц, которые напугали жителей дома по улице Звенигородской запуском фейерверков, похожих на стрельбу. Мужчины уже извинились за инцидент, сообщили в пресс-службе городского управления полиции.
«В Челябинске по адресу улица Звенигородская, 44 запускал фейерверки. Видео снимал мой друг с развлекательной целью. Прошу прощения, и, если кому-то причинил неудобство, извиняюсь за это», — говорит один из задержанных на видео, распространенным пресс-службой управления полиции.
Инцидент произошел 10 апреля вечером. Жители дом услышали залпы, приняли их за выстрелы и вызвали полицию.
Сотрудники полиции установили приметы нарушителей. Вскоре они были установлены и доставлены в Отдел полиции «Курчатовский», ими оказались 38 и 36-летние местные жители.
В настоящее время нарушителей опрашивают сотрудники полиции, решается вопрос о квалификации их действий. В содеянном мужчины раскаиваются и приносят извинения жителям Челябинска.
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