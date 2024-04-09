Происшествия Хулиганы, напугавшие челябинцев стрельбой, извинились перед горожанами. Видео 10 апреля 2024 в 12:38 Размер текста - 17 + Звуки фейерверков напугали челябинцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинские полицейские 11 апреля задержали лиц, которые напугали жителей дома по улице Звенигородской запуском фейерверков, похожих на стрельбу. Мужчины уже извинились за инцидент, сообщили в пресс-службе городского управления полиции. «В Челябинске по адресу улица Звенигородская, 44 запускал фейерверки. Видео снимал мой друг с развлекательной целью. Прошу прощения, и, если кому-то причинил неудобство, извиняюсь за это», — говорит один из задержанных на видео, распространенным пресс-службой управления полиции. Инцидент произошел 10 апреля вечером. Жители дом услышали залпы, приняли их за выстрелы и вызвали полицию. Сотрудники полиции установили приметы нарушителей. Вскоре они были установлены и доставлены в Отдел полиции «Курчатовский», ими оказались 38 и 36-летние местные жители. В настоящее время нарушителей опрашивают сотрудники полиции, решается вопрос о квалификации их действий. В содеянном мужчины раскаиваются и приносят извинения жителям Челябинска. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Челябинские полицейские 11 апреля задержали лиц, которые напугали жителей дома по улице Звенигородской запуском фейерверков, похожих на стрельбу. Мужчины уже извинились за инцидент, сообщили в пресс-службе городского управления полиции. «В Челябинске по адресу улица Звенигородская, 44 запускал фейерверки. Видео снимал мой друг с развлекательной целью. Прошу прощения, и, если кому-то причинил неудобство, извиняюсь за это», — говорит один из задержанных на видео, распространенным пресс-службой управления полиции. Инцидент произошел 10 апреля вечером. Жители дом услышали залпы, приняли их за выстрелы и вызвали полицию. Сотрудники полиции установили приметы нарушителей. Вскоре они были установлены и доставлены в Отдел полиции «Курчатовский», ими оказались 38 и 36-летние местные жители. В настоящее время нарушителей опрашивают сотрудники полиции, решается вопрос о квалификации их действий. В содеянном мужчины раскаиваются и приносят извинения жителям Челябинска. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям