Перед тем, как челябинец выиграл 100 млн в лотерею, его жене приснился паук

В ночь накануне того, как челябинец выиграл 100 млн рублей в лотерею, его жене приснился рыжий паук. Об этом сообщили в пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей «Национальная лотерея».
«Челябинец выиграл 100 млн рублей в тираже, посвященном Дню России. Накануне его супруге приснился рыжий паук, что, согласно соннику, сулит финансовую удачу», — сообщили в пресс-службе.
Победителем оказался многодетный челябинец Роман. Он работает на заводе. Мужчина уже четыре года участвует в розыгрышах и покупает много билетов, но настолько крупный выигрыш получил впервые. Семья проживает в общежитии, и на выигранные деньги намерена купить квартиру.
Ранее житель области дважды выиграл миллионы в лотерею. В феврале 2023 года мужчина одержал крупную победу — он выиграл суперприз 41,840 млн рублей. В 2024 году он вновь оказался среди победителей.
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