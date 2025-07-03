Перед тем, как челябинец выиграл 100 млн в лотерею, его жене приснился паук

Жене победителя лотереи , который выиграл 100 млн рублей, приснился рыжий паук
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рыжий паук приснился жене победителя в лотерее накануне розыгрыша
Рыжий паук приснился жене победителя в лотерее накануне розыгрыша Фото:

В ночь накануне того, как челябинец выиграл 100 млн рублей в лотерею, его жене приснился рыжий паук. Об этом сообщили в пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей «Национальная лотерея».

«Челябинец выиграл 100 млн рублей в тираже, посвященном Дню России. Накануне его супруге приснился рыжий паук, что, согласно соннику, сулит финансовую удачу», — сообщили в пресс-службе.

Победителем оказался многодетный челябинец Роман. Он работает на заводе. Мужчина уже четыре года участвует в розыгрышах и покупает много билетов, но настолько крупный выигрыш получил впервые. Семья проживает в общежитии, и на выигранные деньги намерена купить квартиру.

Ранее житель области дважды выиграл миллионы в лотерею. В феврале 2023 года мужчина одержал крупную победу — он выиграл суперприз 41,840 млн рублей. В 2024 году он вновь оказался среди победителей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ночь накануне того, как челябинец выиграл 100 млн рублей в лотерею, его жене приснился рыжий паук. Об этом сообщили в пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей «Национальная лотерея». «Челябинец выиграл 100 млн рублей в тираже, посвященном Дню России. Накануне его супруге приснился рыжий паук, что, согласно соннику, сулит финансовую удачу», — сообщили в пресс-службе. Победителем оказался многодетный челябинец Роман. Он работает на заводе. Мужчина уже четыре года участвует в розыгрышах и покупает много билетов, но настолько крупный выигрыш получил впервые. Семья проживает в общежитии, и на выигранные деньги намерена купить квартиру. Ранее житель области дважды выиграл миллионы в лотерею. В феврале 2023 года мужчина одержал крупную победу — он выиграл суперприз 41,840 млн рублей. В 2024 году он вновь оказался среди победителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...