Из Челябинска в Курган выехала мобильная лаборатория для оценки качества воды

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Качество воды в Курганской области в период паводка будет проверять спецлаборатория Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Челябинский Роспотребнадзор направил в Курган передвижную лабораторию для оценки качества воды в период паводка. Об этом 10 апреля сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

«Управлением Роспотребнадзора по Челябинской области по поручению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации Анны Поповой организована выездная работа мобильной лаборатории „Центра гигиены и эпидемиологии в Челябинской области“ для оценки безопасности воды, подаваемой населению Курганской области в связи с паводком», — уточнили в пресс-службе.

Специалисты мобильного лабораторного комплекса молекулярной диагностики в период неблагополучия будут проводить исследования воды на вирусы и бактерии. Отмечается, что мобильная лаборатория оснащена современным оборудованием и использует новейшие методики исследования. Поскольку в период паводка часть населенных пунктов могут быть труднодоступными, лаборатория смонтирована на базе КамАЗа повышенной проходимости.

В Курганской области не исключают, что паводок 2024 года может стать самым сильным за всю историю наблюдений. Его пика ожидают в ближайшие дни. Ранее в Курган выехали челябинские спасатели.

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Челябинский Роспотребнадзор направил в Курган передвижную лабораторию для оценки качества воды в период паводка. Об этом 10 апреля сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства. «Управлением Роспотребнадзора по Челябинской области по поручению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации Анны Поповой организована выездная работа мобильной лаборатории „Центра гигиены и эпидемиологии в Челябинской области“ для оценки безопасности воды, подаваемой населению Курганской области в связи с паводком», — уточнили в пресс-службе. Специалисты мобильного лабораторного комплекса молекулярной диагностики в период неблагополучия будут проводить исследования воды на вирусы и бактерии. Отмечается, что мобильная лаборатория оснащена современным оборудованием и использует новейшие методики исследования. Поскольку в период паводка часть населенных пунктов могут быть труднодоступными, лаборатория смонтирована на базе КамАЗа повышенной проходимости. В Курганской области не исключают, что паводок 2024 года может стать самым сильным за всю историю наблюдений. Его пика ожидают в ближайшие дни. Ранее в Курган выехали челябинские спасатели.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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