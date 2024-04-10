Из Челябинска в Курган выехала мобильная лаборатория для оценки качества воды

Челябинский Роспотребнадзор направил в Курган передвижную лабораторию для оценки качества воды в период паводка. Об этом 10 апреля сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.
«Управлением Роспотребнадзора по Челябинской области по поручению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации Анны Поповой организована выездная работа мобильной лаборатории „Центра гигиены и эпидемиологии в Челябинской области“ для оценки безопасности воды, подаваемой населению Курганской области в связи с паводком», — уточнили в пресс-службе.
Специалисты мобильного лабораторного комплекса молекулярной диагностики в период неблагополучия будут проводить исследования воды на вирусы и бактерии. Отмечается, что мобильная лаборатория оснащена современным оборудованием и использует новейшие методики исследования. Поскольку в период паводка часть населенных пунктов могут быть труднодоступными, лаборатория смонтирована на базе КамАЗа повышенной проходимости.
В Курганской области не исключают, что паводок 2024 года может стать самым сильным за всю историю наблюдений. Его пика ожидают в ближайшие дни. Ранее в Курган выехали челябинские спасатели.
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