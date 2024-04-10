Из Челябинска в Курган выехала мобильная лаборатория для оценки качества воды

10 апреля 2024 в 14:42 Размер текста - 17 +

Качество воды в Курганской области в период паводка будет проверять спецлаборатория Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Челябинский Роспотребнадзор направил в Курган передвижную лабораторию для оценки качества воды в период паводка. Об этом 10 апреля сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства. «Управлением Роспотребнадзора по Челябинской области по поручению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации Анны Поповой организована выездная работа мобильной лаборатории „Центра гигиены и эпидемиологии в Челябинской области“ для оценки безопасности воды, подаваемой населению Курганской области в связи с паводком», — уточнили в пресс-службе. Специалисты мобильного лабораторного комплекса молекулярной диагностики в период неблагополучия будут проводить исследования воды на вирусы и бактерии. Отмечается, что мобильная лаборатория оснащена современным оборудованием и использует новейшие методики исследования. Поскольку в период паводка часть населенных пунктов могут быть труднодоступными, лаборатория смонтирована на базе КамАЗа повышенной проходимости. В Курганской области не исключают, что паводок 2024 года может стать самым сильным за всю историю наблюдений. Его пика ожидают в ближайшие дни. Ранее в Курган выехали челябинские спасатели. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинский Роспотребнадзор направил в Курган передвижную лабораторию для оценки качества воды в период паводка. Об этом 10 апреля сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства. «Управлением Роспотребнадзора по Челябинской области по поручению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации Анны Поповой организована выездная работа мобильной лаборатории „Центра гигиены и эпидемиологии в Челябинской области“ для оценки безопасности воды, подаваемой населению Курганской области в связи с паводком», — уточнили в пресс-службе. Специалисты мобильного лабораторного комплекса молекулярной диагностики в период неблагополучия будут проводить исследования воды на вирусы и бактерии. Отмечается, что мобильная лаборатория оснащена современным оборудованием и использует новейшие методики исследования. Поскольку в период паводка часть населенных пунктов могут быть труднодоступными, лаборатория смонтирована на базе КамАЗа повышенной проходимости. В Курганской области не исключают, что паводок 2024 года может стать самым сильным за всю историю наблюдений. Его пика ожидают в ближайшие дни. Ранее в Курган выехали челябинские спасатели.