Роскомнадзор заподозрил онлайн-школу по изучению языков в пропаганде ЛГБТ*

Роскомнадзор начал проверку популярного языкового сервиса Duolingo на предмет распространения пропаганды ЛГБТ (признана в РФ экстремистской организацией, запрещена на территории страны). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Роскомнадзор проверяет приложение на предмет распространения информации, пропагандирующей ЛГБТ», — сообщили в ведомстве. Слова передает ТАСС.
Поводом для проверки стали жалобы родителей, которые поступили в правозащитную группу «Радетель». По утверждениям ведомства, официальное обращение от «Радетеля» в Роскомнадзор не поступало.
Ранее суд оштрафовал сервис Ökko на 1 млн руб за сериалы с пропагандой ЛГБТ, передает РАПСИ. Российское общество психиатров сообщило, что психиатры разработали новые клинические рекомендации по лечению расстройства половой идентификации (группа расстройств, характеризующаяся стойкой убежденностью пациента в своей принадлежности к другому полу).
*ЛГБТ признана в РФ экстремистской организацией, запрещена на территории страны
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