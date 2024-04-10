Общество Роскомнадзор заподозрил онлайн-школу по изучению языков в пропаганде ЛГБТ* 10 апреля 2024 в 17:48 Размер текста - 17 + Поводом для проверки Роскомнадзора стали жалобы родителей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Роскомнадзор начал проверку популярного языкового сервиса Duolingo на предмет распространения пропаганды ЛГБТ (признана в РФ экстремистской организацией, запрещена на территории страны). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Роскомнадзор проверяет приложение на предмет распространения информации, пропагандирующей ЛГБТ», — сообщили в ведомстве. Слова передает ТАСС. Поводом для проверки стали жалобы родителей, которые поступили в правозащитную группу «Радетель». По утверждениям ведомства, официальное обращение от «Радетеля» в Роскомнадзор не поступало. Ранее суд оштрафовал сервис Ökko на 1 млн руб за сериалы с пропагандой ЛГБТ, передает РАПСИ. Российское общество психиатров сообщило, что психиатры разработали новые клинические рекомендации по лечению расстройства половой идентификации (группа расстройств, характеризующаяся стойкой убежденностью пациента в своей принадлежности к другому полу). *ЛГБТ признана в РФ экстремистской организацией, запрещена на территории страны Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Роскомнадзор начал проверку популярного языкового сервиса Duolingo на предмет распространения пропаганды ЛГБТ (признана в РФ экстремистской организацией, запрещена на территории страны). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Роскомнадзор проверяет приложение на предмет распространения информации, пропагандирующей ЛГБТ», — сообщили в ведомстве. Слова передает ТАСС. Поводом для проверки стали жалобы родителей, которые поступили в правозащитную группу «Радетель». По утверждениям ведомства, официальное обращение от «Радетеля» в Роскомнадзор не поступало. Ранее суд оштрафовал сервис Ökko на 1 млн руб за сериалы с пропагандой ЛГБТ, передает РАПСИ. Российское общество психиатров сообщило, что психиатры разработали новые клинические рекомендации по лечению расстройства половой идентификации (группа расстройств, характеризующаяся стойкой убежденностью пациента в своей принадлежности к другому полу). *ЛГБТ признана в РФ экстремистской организацией, запрещена на территории страны {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям