Роскомнадзор заподозрил онлайн-школу по изучению языков в пропаганде ЛГБТ*

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Поводом для проверки Роскомнадзора стали жалобы родителей Фото:

Роскомнадзор начал проверку популярного языкового сервиса Duolingo на предмет распространения пропаганды ЛГБТ (признана в РФ экстремистской организацией, запрещена на территории страны). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Роскомнадзор проверяет приложение на предмет распространения информации, пропагандирующей ЛГБТ», — сообщили в ведомстве. Слова передает ТАСС.

Поводом для проверки стали жалобы родителей, которые поступили в правозащитную группу «Радетель». По утверждениям ведомства, официальное обращение от «Радетеля» в Роскомнадзор не поступало.

Ранее суд оштрафовал сервис Ökko на 1 млн руб за сериалы с пропагандой ЛГБТ, передает РАПСИ. Российское общество психиатров сообщило, что психиатры разработали новые клинические рекомендации по лечению расстройства половой идентификации (группа расстройств, характеризующаяся стойкой убежденностью пациента в своей принадлежности к другому полу).

*ЛГБТ признана в РФ экстремистской организацией, запрещена на территории страны

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Роскомнадзор начал проверку популярного языкового сервиса Duolingo на предмет распространения пропаганды ЛГБТ (признана в РФ экстремистской организацией, запрещена на территории страны). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Роскомнадзор проверяет приложение на предмет распространения информации, пропагандирующей ЛГБТ», — сообщили в ведомстве. Слова передает ТАСС. Поводом для проверки стали жалобы родителей, которые поступили в правозащитную группу «Радетель». По утверждениям ведомства, официальное обращение от «Радетеля» в Роскомнадзор не поступало. Ранее суд оштрафовал сервис Ökko на 1 млн руб за сериалы с пропагандой ЛГБТ, передает РАПСИ. Российское общество психиатров сообщило, что психиатры разработали новые клинические рекомендации по лечению расстройства половой идентификации (группа расстройств, характеризующаяся стойкой убежденностью пациента в своей принадлежности к другому полу). *ЛГБТ признана в РФ экстремистской организацией, запрещена на территории страны
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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