Бывший силовик претендует на должность замглавы минтербеза Пермского края

В минтербезе Прикамья идет процесс согласования Приходько на пост замминистра

10 марта 2024 в 22:58 Размер текста - 17 +

Должность вакантна с осени прошлого года Фото: Александр Мамаев © URA.RU Процесс согласования кандидатуры экс-сотрудника главного следственного управления ГУ МВД по Пермскому краю Андрея Приходько на пост замминистра территориальной безопасности региона уже запущен. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «В данный момент кандидатура Андрея Приходько проходит процедуру согласования. Он рассматривается на должность заместителя министра территориальной безопасности Прикамья», — рассказали специалисты ведомства изданию perm.aif.ru. Источники URA.RU в политэлите региона называли Приходько одним из главных претендентов на пост замминистра территориальной безопасности. Кресло статс-секретаря освободилось в начале осени 2023 года. Должность покинула Екатерина Мальцева, которую назначили заместителем главы Перми.

Процесс согласования кандидатуры экс-сотрудника главного следственного управления ГУ МВД по Пермскому краю Андрея Приходько на пост замминистра территориальной безопасности региона уже запущен. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «В данный момент кандидатура Андрея Приходько проходит процедуру согласования. Он рассматривается на должность заместителя министра территориальной безопасности Прикамья», — рассказали специалисты ведомства изданию perm.aif.ru. Источники URA.RU в политэлите региона называли Приходько одним из главных претендентов на пост замминистра территориальной безопасности. Кресло статс-секретаря освободилось в начале осени 2023 года. Должность покинула Екатерина Мальцева, которую назначили заместителем главы Перми.