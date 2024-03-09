Бывший силовик претендует на должность замглавы минтербеза Пермского края

Процесс согласования кандидатуры экс-сотрудника главного следственного управления ГУ МВД по Пермскому краю Андрея Приходько на пост замминистра территориальной безопасности региона уже запущен. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«В данный момент кандидатура Андрея Приходько проходит процедуру согласования. Он рассматривается на должность заместителя министра территориальной безопасности Прикамья», — рассказали специалисты ведомства изданию perm.aif.ru.
Источники URA.RU в политэлите региона называли Приходько одним из главных претендентов на пост замминистра территориальной безопасности. Кресло статс-секретаря освободилось в начале осени 2023 года. Должность покинула Екатерина Мальцева, которую назначили заместителем главы Перми.
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