09 марта 2024

Бывший силовик претендует на должность замглавы минтербеза Пермского края

В минтербезе Прикамья идет процесс согласования Приходько на пост замминистра
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Кузнецов, министр природных ресурсов и экологии СО. Екатеринбург, рабочее место, кресло, пустое кресло
Должность вакантна с осени прошлого года Фото:

Процесс согласования кандидатуры экс-сотрудника главного следственного управления ГУ МВД по Пермскому краю Андрея Приходько на пост замминистра территориальной безопасности региона уже запущен. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В данный момент кандидатура Андрея Приходько проходит процедуру согласования. Он рассматривается на должность заместителя министра территориальной безопасности Прикамья», — рассказали специалисты ведомства изданию perm.aif.ru.

Источники URA.RU в политэлите региона называли Приходько одним из главных претендентов на пост замминистра территориальной безопасности. Кресло статс-секретаря освободилось в начале осени 2023 года. Должность покинула Екатерина Мальцева, которую назначили заместителем главы Перми.

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Процесс согласования кандидатуры экс-сотрудника главного следственного управления ГУ МВД по Пермскому краю Андрея Приходько на пост замминистра территориальной безопасности региона уже запущен. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «В данный момент кандидатура Андрея Приходько проходит процедуру согласования. Он рассматривается на должность заместителя министра территориальной безопасности Прикамья», — рассказали специалисты ведомства изданию perm.aif.ru. Источники URA.RU в политэлите региона называли Приходько одним из главных претендентов на пост замминистра территориальной безопасности. Кресло статс-секретаря освободилось в начале осени 2023 года. Должность покинула Екатерина Мальцева, которую назначили заместителем главы Перми.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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