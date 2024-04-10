В Челябинской области заморозили цены на бензин

В Челябинской области в марте цены на бензин сохранились на уровне февраля. Об этом 11 апреля сообщили в Челябинскстате.
«В марте стоимость автомобильного бензина всех марок составляла 100% относительно его стоимости в феврале. Относительно декабря 2023 года цена бензина марок АИ-92 и АИ-95 составила 100,6%, марки АИ-98 — 100,3%», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Что касается других групп товаров, то стоимость непродовольственных товаров в марте относительно февраля составила 99,8%, относительно декабря — 100,5%. Цена продовольственных товаров в марте относительно февраля составила 99,9%, относительно декабря — 102,5%.
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