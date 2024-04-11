Матпомощь получили 232 пострадавших от паводка челябинца

11 апреля 2024 в 12:36 Размер текста - 17 +

Вслед за южными районами паводок ожидают в горно-заводской зоне региона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Челябинской области, пострадавшие от паводка, получили материальную помощь. В настоящий момент компенсации получили 232 человека. Об этом URA.RU 11 апреля сообщили в пресс-службе минсоцотношений региона. «Мы оперативно осуществляем выплаты по спискам, полученным от администраций муниципалитетов. По поручению губернатора Алексея Текслера, единовременная помощь в размере 20 тысяч рублей предоставляется в случае подтопления жилых домов», — прокомментировала министр социальных отношений Ирина Буторина. Размер выплат зависит от степени утраты имущества и условий жизнедеятельности, подтвержденных специальной комиссией. Их сумма варьируется от 20 до 100 тысяч рублей. Власти региона продолжают оказывать поддержку пострадавшим, ожидая от муниципалитетов дополнительные списки граждан для оказания финансовой помощи. По информации пресс-службы ГУ МЧС по региону, по состоянию на 11 апреля в южных районах области уровень воды снижается. За сутки вода полностью покинула территорию 11 приусадебных участков. Остаются подтопленными 37 участков в трех населенных пунктах: семь участков в селе Кизильское, 18 участков в селе Париж и 12 участков в копейском поселке Бажово. На контроле находятся девять мест перелива воды через автомобильные дороги. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Челябинской области, пострадавшие от паводка, получили материальную помощь. В настоящий момент компенсации получили 232 человека. Об этом URA.RU 11 апреля сообщили в пресс-службе минсоцотношений региона. «Мы оперативно осуществляем выплаты по спискам, полученным от администраций муниципалитетов. По поручению губернатора Алексея Текслера, единовременная помощь в размере 20 тысяч рублей предоставляется в случае подтопления жилых домов», — прокомментировала министр социальных отношений Ирина Буторина. Размер выплат зависит от степени утраты имущества и условий жизнедеятельности, подтвержденных специальной комиссией. Их сумма варьируется от 20 до 100 тысяч рублей. Власти региона продолжают оказывать поддержку пострадавшим, ожидая от муниципалитетов дополнительные списки граждан для оказания финансовой помощи. По информации пресс-службы ГУ МЧС по региону, по состоянию на 11 апреля в южных районах области уровень воды снижается. За сутки вода полностью покинула территорию 11 приусадебных участков. Остаются подтопленными 37 участков в трех населенных пунктах: семь участков в селе Кизильское, 18 участков в селе Париж и 12 участков в копейском поселке Бажово. На контроле находятся девять мест перелива воды через автомобильные дороги.