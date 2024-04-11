11 апреля 2024

Половину мест на финале «Опорного края» распределили в закрытом режиме

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Выборы 2024. Екатеринбург, 90 лет свердловской области, викторина опорный край
12 апреля станут известны победители викторины Фото:
новость из сюжета
Викторина «Опорный край» в Свердловской области

Количество билетов на церемонию награждения победителей викторины «Опорный край» в честь 90-летия Свердловской области оказалось вдвое меньше, чем количество доступных мест в киноконцертном театре «Космос». Об этом сообщил корреспондент URA.RU, который в режиме онлайн следит за ходом розыгрыша.

«В кассах всего 500 билетов, которые рассчитаны на рядовых свердловчан. Остальные 500 билетов выдают делегациям из муниципалитетов», — отметил журналист агентства.

Итоги викторины «Опорный край» будут подведены сегодня 12 апреля. Участниками мероприятия стали более двух миллионов человек, которые смогут выиграть ценные призы, включая квартиры, автомобили и мотоциклы «Урал». Вопросы участников о правилах викторины и детали регламента — в отдельном сюжете URA.RU.

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Количество билетов на церемонию награждения победителей викторины «Опорный край» в честь 90-летия Свердловской области оказалось вдвое меньше, чем количество доступных мест в киноконцертном театре «Космос». Об этом сообщил корреспондент URA.RU, который в режиме онлайн следит за ходом розыгрыша. «В кассах всего 500 билетов, которые рассчитаны на рядовых свердловчан. Остальные 500 билетов выдают делегациям из муниципалитетов», — отметил журналист агентства. Итоги викторины «Опорный край» будут подведены сегодня 12 апреля. Участниками мероприятия стали более двух миллионов человек, которые смогут выиграть ценные призы, включая квартиры, автомобили и мотоциклы «Урал». Вопросы участников о правилах викторины и детали регламента — в отдельном сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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