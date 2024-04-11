Общество Половину мест на финале «Опорного края» распределили в закрытом режиме 12 апреля 2024 в 11:58 Размер текста - 17 + 12 апреля станут известны победители викторины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Викторина «Опорный край» в Свердловской области Количество билетов на церемонию награждения победителей викторины «Опорный край» в честь 90-летия Свердловской области оказалось вдвое меньше, чем количество доступных мест в киноконцертном театре «Космос». Об этом сообщил корреспондент URA.RU, который в режиме онлайн следит за ходом розыгрыша. «В кассах всего 500 билетов, которые рассчитаны на рядовых свердловчан. Остальные 500 билетов выдают делегациям из муниципалитетов», — отметил журналист агентства. Итоги викторины «Опорный край» будут подведены сегодня 12 апреля. Участниками мероприятия стали более двух миллионов человек, которые смогут выиграть ценные призы, включая квартиры, автомобили и мотоциклы «Урал». Вопросы участников о правилах викторины и детали регламента — в отдельном сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Количество билетов на церемонию награждения победителей викторины «Опорный край» в честь 90-летия Свердловской области оказалось вдвое меньше, чем количество доступных мест в киноконцертном театре «Космос». Об этом сообщил корреспондент URA.RU, который в режиме онлайн следит за ходом розыгрыша. «В кассах всего 500 билетов, которые рассчитаны на рядовых свердловчан. Остальные 500 билетов выдают делегациям из муниципалитетов», — отметил журналист агентства. Итоги викторины «Опорный край» будут подведены сегодня 12 апреля. Участниками мероприятия стали более двух миллионов человек, которые смогут выиграть ценные призы, включая квартиры, автомобили и мотоциклы «Урал». Вопросы участников о правилах викторины и детали регламента — в отдельном сюжете URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям