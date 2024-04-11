Половину мест на финале «Опорного края» распределили в закрытом режиме

Количество билетов на церемонию награждения победителей викторины «Опорный край» в честь 90-летия Свердловской области оказалось вдвое меньше, чем количество доступных мест в киноконцертном театре «Космос». Об этом сообщил корреспондент URA.RU, который в режиме онлайн следит за ходом розыгрыша.
«В кассах всего 500 билетов, которые рассчитаны на рядовых свердловчан. Остальные 500 билетов выдают делегациям из муниципалитетов», — отметил журналист агентства.
Итоги викторины «Опорный край» будут подведены сегодня 12 апреля. Участниками мероприятия стали более двух миллионов человек, которые смогут выиграть ценные призы, включая квартиры, автомобили и мотоциклы «Урал». Вопросы участников о правилах викторины и детали регламента — в отдельном сюжете URA.RU.
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