Житель ХМАО проехал 300 км, чтобы проколоть бывшей жене колеса на машине

Колеса ремонту не подлежат Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ХМАО житель Урая съездил в Югорск, чтобы тайком проколоть бывшей жене колеса на автомобиле. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении МВД.

«Оперативники установили, что к совершению преступления причастен 40-летний житель Урая. Мужчина накануне поссорился по телефону со своей бывшей женой и решил ей отомстить. Прихватив с собой кухонный нож, приехал в Югорск и повредил колеса автомобиля, принадлежащего ее родителям», — сообщили в ведомстве.

Ущерб составил 30 тысяч рублей. Колеса восстановлению не подлежат. Мужчина потратил несколько часов на дорогу из Урая в Югорск и обратно, проехав более 300 километров. В отношении экс-супруга возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 2 лет лишения свободы.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО ревнивец избил жену раскаленным паяльником. Доктора зафиксировали пять ожогов на теле женщины.