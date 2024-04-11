11 апреля 2024

Житель ХМАО проехал 300 км, чтобы проколоть бывшей жене колеса на машине

© Служба новостей «URA.RU»
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Автоледи. Ремонт машины. Челябинск, ремонт машины, автоледи, колесо спустило
Колеса ремонту не подлежат Фото:

В ХМАО житель Урая съездил в Югорск, чтобы тайком проколоть бывшей жене колеса на автомобиле. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении МВД.

«Оперативники установили, что к совершению преступления причастен 40-летний житель Урая. Мужчина накануне поссорился по телефону со своей бывшей женой и решил ей отомстить. Прихватив с собой кухонный нож, приехал в Югорск и повредил колеса автомобиля, принадлежащего ее родителям», — сообщили в ведомстве.

Ущерб составил 30 тысяч рублей. Колеса восстановлению не подлежат. Мужчина потратил несколько часов на дорогу из Урая в Югорск и обратно, проехав более 300 километров. В отношении экс-супруга возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 2 лет лишения свободы.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО ревнивец избил жену раскаленным паяльником. Доктора зафиксировали пять ожогов на теле женщины.

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В ХМАО житель Урая съездил в Югорск, чтобы тайком проколоть бывшей жене колеса на автомобиле. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении МВД. «Оперативники установили, что к совершению преступления причастен 40-летний житель Урая. Мужчина накануне поссорился по телефону со своей бывшей женой и решил ей отомстить. Прихватив с собой кухонный нож, приехал в Югорск и повредил колеса автомобиля, принадлежащего ее родителям», — сообщили в ведомстве. Ущерб составил 30 тысяч рублей. Колеса восстановлению не подлежат. Мужчина потратил несколько часов на дорогу из Урая в Югорск и обратно, проехав более 300 километров. В отношении экс-супруга возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 2 лет лишения свободы. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО ревнивец избил жену раскаленным паяльником. Доктора зафиксировали пять ожогов на теле женщины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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