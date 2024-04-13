13 апреля 2024
12 апреля 2024

Челябинские садоводы стали чаще обращаться к землекопам

В Челябинске назвали самых востребованных у садоводов специалистов
© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд с МЧС. Курган, дача, теплица, осень, дачный кооператив
Наибольший спрос у челябинцев — на установку заборов и дорожное строительство Фото:

Челябинцы начали готовиться к дачному сезону и определяться с хлопотами, которые можно поручить наемным работникам. Чаще всего владельцы дач обращаются к специалистам по земляным работам и установке заборов. Об этом рассказали в пресс-службе «Авито».

«На первом месте в рейтинге услуг по благоустройству дачных участков бурение скважин и колодцев. Также челябинцы активно ищут мастеров по копке траншей и колодцев, корчеванию деревьев, установке заборов, укладке садовых дорожек, плитки или асфальта», — поясняют в пресс-службе.

Согласно исследованию, в марте 2024 года спрос на услуги специалистов по земляным работам вырос на 66% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За год более чем на треть увеличился и объем предложений от исполнителей такого рода работ.

Ранее стало известно, что в Челябинске за три месяца 2024 года на 28% возрос спрос на садовые участки с домом. Стоимость участка в среднем составляет 600 тысяч рублей.

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Челябинцы начали готовиться к дачному сезону и определяться с хлопотами, которые можно поручить наемным работникам. Чаще всего владельцы дач обращаются к специалистам по земляным работам и установке заборов. Об этом рассказали в пресс-службе «Авито». «На первом месте в рейтинге услуг по благоустройству дачных участков бурение скважин и колодцев. Также челябинцы активно ищут мастеров по копке траншей и колодцев, корчеванию деревьев, установке заборов, укладке садовых дорожек, плитки или асфальта», — поясняют в пресс-службе. Согласно исследованию, в марте 2024 года спрос на услуги специалистов по земляным работам вырос на 66% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За год более чем на треть увеличился и объем предложений от исполнителей такого рода работ. Ранее стало известно, что в Челябинске за три месяца 2024 года на 28% возрос спрос на садовые участки с домом. Стоимость участка в среднем составляет 600 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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