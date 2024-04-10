Челябинцы массово скупают дачные участки с домом

В Челябинске за три месяца спрос на садовые участки с домом вырос на 28%
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Интервью с ИП Райдер 45 Заевым Николаем. Курган , деревня, дача, загородный дом, поселок, кетово, река, природа, райдер 45
Стоимость дачных участков в городе в среднем составляет 600 тысяч рублей Фото:

В Челябинске в первом квартале 2024 года по сравнению с четвертым кварталом 2023 года спрос на дачные участки вырос на 27,8%. На данный момент стоимость дачных участков в среднем составляет 600 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость».

«В Челябинске в первом квартале 2024 года отношению к четвертому кварталу 2023 года активность покупателей, интересующихся на платформе дачами, увеличилась на 27,8%, что, вероятно, связано с наступлением весеннего сезона. Что касается цен, то стоимость дачных домов в Челябинской области постепенно повышается. В первом квартале 2024 года средний ценник таких объектов составляет 600 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве.

При покупке садового участка с домом важно выбрать подходящее садовое некоммерческое товарищество (СНТ) в Челябинске, проверить правоустанавливающие документы и самого продавца, в домике проверить коммуникации и сам участок.

Также необходимо проверить состояние фундамента. Кроме того, при осмотре в дачном доме не должно пахнуть гнилью. И наконец, покупатель садового участка должен проверить, что он долгое время не был затоплен, поскольку садоводам очень сложно бороться с кустарниками и сорняками в заболоченных местах. Нужно выбирать дом на возвышенности, по возможности — на солнечную сторону.

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В Челябинске в первом квартале 2024 года по сравнению с четвертым кварталом 2023 года спрос на дачные участки вырос на 27,8%. На данный момент стоимость дачных участков в среднем составляет 600 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость». «В Челябинске в первом квартале 2024 года отношению к четвертому кварталу 2023 года активность покупателей, интересующихся на платформе дачами, увеличилась на 27,8%, что, вероятно, связано с наступлением весеннего сезона. Что касается цен, то стоимость дачных домов в Челябинской области постепенно повышается. В первом квартале 2024 года средний ценник таких объектов составляет 600 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве. При покупке садового участка с домом важно выбрать подходящее садовое некоммерческое товарищество (СНТ) в Челябинске, проверить правоустанавливающие документы и самого продавца, в домике проверить коммуникации и сам участок. Также необходимо проверить состояние фундамента. Кроме того, при осмотре в дачном доме не должно пахнуть гнилью. И наконец, покупатель садового участка должен проверить, что он долгое время не был затоплен, поскольку садоводам очень сложно бороться с кустарниками и сорняками в заболоченных местах. Нужно выбирать дом на возвышенности, по возможности — на солнечную сторону.
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