Фигуристка Медведева рассказала о стычке с пожилой фанаткой в Перми

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о неприятной встрече с пожилой фанаткой после ледового мюзикла «Кармен» в Перми. По ее словам, женщина хватала ее за руки и нарушала личное пространство. Об этом девушка рассказала в своем telegram-канале.
«Женщина начала меня снимать без моего согласия и очень сильно нарушать мое личное пространство. Хватать меня за руки и задавать мне, как она думала, наверное, не самые приятные вопросы… И говорить, какая я такая-сякая», — поделилась историей фигуристка.
Неприятный инцидент произошел, когда Медведева вышла раздавать автографы. Девушка отметила, что обычно спокойно реагирует на любые ситуации, кроме тех, которые нарушают ее личные границы и пространство.
Ледовый мюзикл «Кармен» прошел 13 и 14 апреля в зале УДС «Молот». В постановке участвовали сильнейшие российские фигуристы. В том числе, Евгения Медведева, Александр Энберт, Евгения Тарасова и другие.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о неприятной встрече с пожилой фанаткой после ледового мюзикла «Кармен» в Перми. По ее словам, женщина хватала ее за руки и нарушала личное пространство. Об этом девушка рассказала в своем telegram-канале. «Женщина начала меня снимать без моего согласия и очень сильно нарушать мое личное пространство. Хватать меня за руки и задавать мне, как она думала, наверное, не самые приятные вопросы… И говорить, какая я такая-сякая», — поделилась историей фигуристка. Неприятный инцидент произошел, когда Медведева вышла раздавать автографы. Девушка отметила, что обычно спокойно реагирует на любые ситуации, кроме тех, которые нарушают ее личные границы и пространство. Ледовый мюзикл «Кармен» прошел 13 и 14 апреля в зале УДС «Молот». В постановке участвовали сильнейшие российские фигуристы. В том числе, Евгения Медведева, Александр Энберт, Евгения Тарасова и другие.