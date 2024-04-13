Фигуристка Медведева рассказала о стычке с пожилой фанаткой в Перми

Евгения Медведева встретилась с безумной фанаткой, когда вышла раздавать автографы (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о неприятной встрече с пожилой фанаткой после ледового мюзикла «Кармен» в Перми. По ее словам, женщина хватала ее за руки и нарушала личное пространство. Об этом девушка рассказала в своем telegram-канале.

«Женщина начала меня снимать без моего согласия и очень сильно нарушать мое личное пространство. Хватать меня за руки и задавать мне, как она думала, наверное, не самые приятные вопросы… И говорить, какая я такая-сякая», — поделилась историей фигуристка.

Неприятный инцидент произошел, когда Медведева вышла раздавать автографы. Девушка отметила, что обычно спокойно реагирует на любые ситуации, кроме тех, которые нарушают ее личные границы и пространство.

Ледовый мюзикл «Кармен» прошел 13 и 14 апреля в зале УДС «Молот». В постановке участвовали сильнейшие российские фигуристы. В том числе, Евгения Медведева, Александр Энберт, Евгения Тарасова и другие.