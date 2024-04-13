13 апреля 2024
12 апреля 2024

Фигуристка Медведева рассказала о стычке с пожилой фанаткой в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Ледовое шоу Ильи Авербуха «Кармен» с участием Евгении Медведевой. Екатеринбург, медведева евгения, ледовое шоу кармен
Евгения Медведева встретилась с безумной фанаткой, когда вышла раздавать автографы (архивное фото) Фото:

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о неприятной встрече с пожилой фанаткой после ледового мюзикла «Кармен» в Перми. По ее словам, женщина хватала ее за руки и нарушала личное пространство. Об этом девушка рассказала в своем telegram-канале.

«Женщина начала меня снимать без моего согласия и очень сильно нарушать мое личное пространство. Хватать меня за руки и задавать мне, как она думала, наверное, не самые приятные вопросы… И говорить, какая я такая-сякая», — поделилась историей фигуристка.

Неприятный инцидент произошел, когда Медведева вышла раздавать автографы. Девушка отметила, что обычно спокойно реагирует на любые ситуации, кроме тех, которые нарушают ее личные границы и пространство.

Ледовый мюзикл «Кармен» прошел 13 и 14 апреля в зале УДС «Молот». В постановке участвовали сильнейшие российские фигуристы. В том числе, Евгения Медведева, Александр Энберт, Евгения Тарасова и другие.

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Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о неприятной встрече с пожилой фанаткой после ледового мюзикла «Кармен» в Перми. По ее словам, женщина хватала ее за руки и нарушала личное пространство. Об этом девушка рассказала в своем telegram-канале. «Женщина начала меня снимать без моего согласия и очень сильно нарушать мое личное пространство. Хватать меня за руки и задавать мне, как она думала, наверное, не самые приятные вопросы… И говорить, какая я такая-сякая», — поделилась историей фигуристка. Неприятный инцидент произошел, когда Медведева вышла раздавать автографы. Девушка отметила, что обычно спокойно реагирует на любые ситуации, кроме тех, которые нарушают ее личные границы и пространство. Ледовый мюзикл «Кармен» прошел 13 и 14 апреля в зале УДС «Молот». В постановке участвовали сильнейшие российские фигуристы. В том числе, Евгения Медведева, Александр Энберт, Евгения Тарасова и другие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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