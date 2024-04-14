14 апреля 2024
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Бастрыкин заинтересовался непригодными домами для сирот в Пермском крае

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр,  stock
Александр Бастрыкин затребовал доклад о результатах расследования дела (архивное фото) Фото:

Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела о нарушении жилищных прав сирот в поселке Куеда Пермского края. Там людям выдали квартиры, в которых промерзают стены и пол, а также неисправны системы водоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

«Глава СК России затребовал доклад по уголовному делу о нарушении жилищных прав сирот в поселке Куеда… В СУ СК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело», — сказано в telegram-канале ведомства.

Отмечается, что сиротам выдали жилье, в котором промерзают стены и пол, в подвальных помещениях образовалась сырость, а в квартирах появилась плесень. Также там неисправны системы водоснабжения, поэтому жильцам приходится покупать воду самим.

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Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела о нарушении жилищных прав сирот в поселке Куеда Пермского края. Там людям выдали квартиры, в которых промерзают стены и пол, а также неисправны системы водоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета. «Глава СК России затребовал доклад по уголовному делу о нарушении жилищных прав сирот в поселке Куеда… В СУ СК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело», — сказано в telegram-канале ведомства. Отмечается, что сиротам выдали жилье, в котором промерзают стены и пол, в подвальных помещениях образовалась сырость, а в квартирах появилась плесень. Также там неисправны системы водоснабжения, поэтому жильцам приходится покупать воду самим.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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