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В ХМАО закрывают все зимники

© Служба новостей «URA.RU»
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Деревня Ярки, зимник. Ханты-Мансийский район, зимник, дорога
Все зимники и ледовые переправы ХМАО закроют с 16 апреля Фото:

В ХМАО с 16 апреля закрывают все зимники и ледовые переправы из-за потепления. Об этом сообщило управление автодорог Югры.

«С 16 апреля 2024 года закрывается движение транспортных средств по оставшимся автозимникам Нижневартовского района: поселок Белорусский — село Ларьяк; село Ларьяк — деревня Чехломей — деревня Большой Ларьяк», — говорится в telegram-канале ведомства. А в Березовском районе движение по зимникам закрывают уже 15 апреля.

У закрытых зимних автомобильных дорог и ледовых переправ установили запрещающие знаки и сделали искусственные заграждения. Всего зимой в регионе работают 64 переправы и 58 автозимников.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО машины застряли на закрытом автозимнике. Несмотря на закрытие маршрутов, несколько водителей выехали на переправу и попали в снежную ловушку.

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В ХМАО с 16 апреля закрывают все зимники и ледовые переправы из-за потепления. Об этом сообщило управление автодорог Югры. «С 16 апреля 2024 года закрывается движение транспортных средств по оставшимся автозимникам Нижневартовского района: поселок Белорусский — село Ларьяк; село Ларьяк — деревня Чехломей — деревня Большой Ларьяк», — говорится в telegram-канале ведомства. А в Березовском районе движение по зимникам закрывают уже 15 апреля. У закрытых зимних автомобильных дорог и ледовых переправ установили запрещающие знаки и сделали искусственные заграждения. Всего зимой в регионе работают 64 переправы и 58 автозимников. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО машины застряли на закрытом автозимнике. Несмотря на закрытие маршрутов, несколько водителей выехали на переправу и попали в снежную ловушку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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