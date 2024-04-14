Общество Транспорт В ХМАО закрывают все зимники 15 апреля 2024 в 09:45 Размер текста - 17 + Все зимники и ледовые переправы ХМАО закроют с 16 апреля Фото: Александр Елизаров © URA.RU В ХМАО с 16 апреля закрывают все зимники и ледовые переправы из-за потепления. Об этом сообщило управление автодорог Югры. «С 16 апреля 2024 года закрывается движение транспортных средств по оставшимся автозимникам Нижневартовского района: поселок Белорусский — село Ларьяк; село Ларьяк — деревня Чехломей — деревня Большой Ларьяк», — говорится в telegram-канале ведомства. А в Березовском районе движение по зимникам закрывают уже 15 апреля. У закрытых зимних автомобильных дорог и ледовых переправ установили запрещающие знаки и сделали искусственные заграждения. Всего зимой в регионе работают 64 переправы и 58 автозимников. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО машины застряли на закрытом автозимнике. Несмотря на закрытие маршрутов, несколько водителей выехали на переправу и попали в снежную ловушку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В ХМАО с 16 апреля закрывают все зимники и ледовые переправы из-за потепления. Об этом сообщило управление автодорог Югры. «С 16 апреля 2024 года закрывается движение транспортных средств по оставшимся автозимникам Нижневартовского района: поселок Белорусский — село Ларьяк; село Ларьяк — деревня Чехломей — деревня Большой Ларьяк», — говорится в telegram-канале ведомства. А в Березовском районе движение по зимникам закрывают уже 15 апреля. У закрытых зимних автомобильных дорог и ледовых переправ установили запрещающие знаки и сделали искусственные заграждения. Всего зимой в регионе работают 64 переправы и 58 автозимников. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО машины застряли на закрытом автозимнике. Несмотря на закрытие маршрутов, несколько водителей выехали на переправу и попали в снежную ловушку. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям