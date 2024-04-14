Екатеринбуржцы сплотились, чтобы засудить академию красоты за продажу курсов

15 апреля 2024 в 11:46 Размер текста - 17 +

Владельцы академии отказались возвращать деньги клиентам Фото: Размик Закарян © URA.RU Жители Екатеринбурга массово пожаловались на академию красоты «Эколь» (ул. Мичурина, 91), владельцы которой якобы анонсировали платный курс, но так его и не провели. Управление Роспотребнадзора подключилось к делу, подготовив коллективный иск, рассказали в пресс-службе ведомства. «Поводом для иска стали многочисленные обращения свердловчан в Управление Роспотребнадзора и консультационный пункт для потребителей в Екатеринбурге. Граждане жалуются на то, что они оплатили курсы в академии, но посетить их так и не смогли из-за постоянного переноса даты начала занятий», — сказано в сообщении. Владельцы академии отказались возвращать деньги клиентам. В ведомстве отметили, что присоединиться к иску можно до 1 июля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Екатеринбурга массово пожаловались на академию красоты «Эколь» (ул. Мичурина, 91), владельцы которой якобы анонсировали платный курс, но так его и не провели. Управление Роспотребнадзора подключилось к делу, подготовив коллективный иск, рассказали в пресс-службе ведомства. «Поводом для иска стали многочисленные обращения свердловчан в Управление Роспотребнадзора и консультационный пункт для потребителей в Екатеринбурге. Граждане жалуются на то, что они оплатили курсы в академии, но посетить их так и не смогли из-за постоянного переноса даты начала занятий», — сказано в сообщении. Владельцы академии отказались возвращать деньги клиентам. В ведомстве отметили, что присоединиться к иску можно до 1 июля.