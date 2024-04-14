Екатеринбуржцы сплотились, чтобы засудить академию красоты за продажу курсов

Жители Екатеринбурга массово пожаловались на академию красоты «Эколь» (ул. Мичурина, 91), владельцы которой якобы анонсировали платный курс, но так его и не провели. Управление Роспотребнадзора подключилось к делу, подготовив коллективный иск, рассказали в пресс-службе ведомства.
«Поводом для иска стали многочисленные обращения свердловчан в Управление Роспотребнадзора и консультационный пункт для потребителей в Екатеринбурге. Граждане жалуются на то, что они оплатили курсы в академии, но посетить их так и не смогли из-за постоянного переноса даты начала занятий», — сказано в сообщении.
Владельцы академии отказались возвращать деньги клиентам. В ведомстве отметили, что присоединиться к иску можно до 1 июля.
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