14 апреля 2024

Екатеринбуржцы сплотились, чтобы засудить академию красоты за продажу курсов

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Коворкинги. Екатеринбург, маникюр, бьюти, салон красоты, ногти, ногтевой сервис, маникюрщица
Владельцы академии отказались возвращать деньги клиентам Фото:

Жители Екатеринбурга массово пожаловались на академию красоты «Эколь» (ул. Мичурина, 91), владельцы которой якобы анонсировали платный курс, но так его и не провели. Управление Роспотребнадзора подключилось к делу, подготовив коллективный иск, рассказали в пресс-службе ведомства.

«Поводом для иска стали многочисленные обращения свердловчан в Управление Роспотребнадзора и консультационный пункт для потребителей в Екатеринбурге. Граждане жалуются на то, что они оплатили курсы в академии, но посетить их так и не смогли из-за постоянного переноса даты начала занятий», — сказано в сообщении.

Владельцы академии отказались возвращать деньги клиентам. В ведомстве отметили, что присоединиться к иску можно до 1 июля.

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Жители Екатеринбурга массово пожаловались на академию красоты «Эколь» (ул. Мичурина, 91), владельцы которой якобы анонсировали платный курс, но так его и не провели. Управление Роспотребнадзора подключилось к делу, подготовив коллективный иск, рассказали в пресс-службе ведомства. «Поводом для иска стали многочисленные обращения свердловчан в Управление Роспотребнадзора и консультационный пункт для потребителей в Екатеринбурге. Граждане жалуются на то, что они оплатили курсы в академии, но посетить их так и не смогли из-за постоянного переноса даты начала занятий», — сказано в сообщении. Владельцы академии отказались возвращать деньги клиентам. В ведомстве отметили, что присоединиться к иску можно до 1 июля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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