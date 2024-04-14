Вылет рейса из Дагестана в ХМАО отложили из-за проблем с пассажиром

Самолет авиакомпании «Победа» не смог вовремя вылететь из Махачкалы в Сургут. Причиной стало ухудшение самочувствия пассажира, сообщает telegram-канал Aviaincident.
«Экипаж воздушного судна В-738/М принял решение о заруливании с точки запуска по причине ухудшения самочувствия пассажира на борту», — говорится в публикации канала. Рейс PBD-501 должен был вылететь 14 апреля из Махачкалы (Уйташ) в Сургут.
Агентство попросило прокомментировать ситуацию в авиакомпании «Победа». На момент публикации новости ответ не поступил.
Ранее URA.RU рассказывало, что у другого самолета отказал один из генераторов. Борт следовал по маршруту Минеральные Воды — Ханты-Мансийск.
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