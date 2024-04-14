14 апреля 2024
13 апреля 2024

Вылет рейса из Дагестана в ХМАО отложили из-за проблем с пассажиром

© Служба новостей «URA.RU»
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Самолеты. Москва, аэропорт, самолет
Самолет не смог вылететь вовремя из-за ухудшения самочувствия пассажира Фото:

Самолет авиакомпании «Победа» не смог вовремя вылететь из Махачкалы в Сургут. Причиной стало ухудшение самочувствия пассажира, сообщает telegram-канал Aviaincident.

«Экипаж воздушного судна В-738/М принял решение о заруливании с точки запуска по причине ухудшения самочувствия пассажира на борту», — говорится в публикации канала. Рейс PBD-501 должен был вылететь 14 апреля из Махачкалы (Уйташ) в Сургут.

Агентство попросило прокомментировать ситуацию в авиакомпании «Победа». На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее URA.RU рассказывало, что у другого самолета отказал один из генераторов. Борт следовал по маршруту Минеральные Воды — Ханты-Мансийск.

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Самолет авиакомпании «Победа» не смог вовремя вылететь из Махачкалы в Сургут. Причиной стало ухудшение самочувствия пассажира, сообщает telegram-канал Aviaincident. «Экипаж воздушного судна В-738/М принял решение о заруливании с точки запуска по причине ухудшения самочувствия пассажира на борту», — говорится в публикации канала. Рейс PBD-501 должен был вылететь 14 апреля из Махачкалы (Уйташ) в Сургут. Агентство попросило прокомментировать ситуацию в авиакомпании «Победа». На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU рассказывало, что у другого самолета отказал один из генераторов. Борт следовал по маршруту Минеральные Воды — Ханты-Мансийск.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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