Пьяный лихач без прав сбил двух екатеринбуржцев, один из них скончался. Фото

15 апреля 2024 в 22:33 Размер текста - 17 +

На месте происшествия автоинспекторы заметили, что место дорожных работ не было обозначено дорожными знаками в полном объеме Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге утром 15 апреля на улице Механизаторов пьяный 19-летний водитель без прав сбил двух мужчин, ремонтирующих тротуар. Один из пострадавших скончался от полученных травм в больнице, сообщили в ГИБДД Свердловской области. «Водитель, управляя автомобилем ВАЗ… Допустил наезд на двух пешеходов, находящихся на тротуаре с целью выполнения дорожных работ… Пешеходы, мужчины 47 и 35 лет, с различными травмами доставлены в лечебное учреждение, где впоследствии последний скончался. За рулем легковушки находился 19-летний молодой человек, не имеющий права управления транспортными средствами», — говорится в telegram-канале ведомства. Освидетельствование показало, что парень был пьян. Наехав на рабочих, водитель также протаранил экскаватор-погрузчик. Инспекторы, осматривавшие место происшествия, подчеркнули, что зона дорожных работ не была обозначена дорожными знаками в полном объеме, а также направляющими и ограждающими устройствами. Водитель привлечен к административной ответственности, проводится расследование. Фото: telegram-канал «ГИБДД Свердловской области» (https://t.me/gibdd_66/6521) Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге утром 15 апреля на улице Механизаторов пьяный 19-летний водитель без прав сбил двух мужчин, ремонтирующих тротуар. Один из пострадавших скончался от полученных травм в больнице, сообщили в ГИБДД Свердловской области. «Водитель, управляя автомобилем ВАЗ… Допустил наезд на двух пешеходов, находящихся на тротуаре с целью выполнения дорожных работ… Пешеходы, мужчины 47 и 35 лет, с различными травмами доставлены в лечебное учреждение, где впоследствии последний скончался. За рулем легковушки находился 19-летний молодой человек, не имеющий права управления транспортными средствами», — говорится в telegram-канале ведомства. Освидетельствование показало, что парень был пьян. Наехав на рабочих, водитель также протаранил экскаватор-погрузчик. Инспекторы, осматривавшие место происшествия, подчеркнули, что зона дорожных работ не была обозначена дорожными знаками в полном объеме, а также направляющими и ограждающими устройствами. Водитель привлечен к административной ответственности, проводится расследование.