Пьяный лихач без прав сбил двух екатеринбуржцев, один из них скончался. Фото

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На месте происшествия автоинспекторы заметили, что место дорожных работ не было обозначено дорожными знаками в полном объеме Фото:

В Екатеринбурге утром 15 апреля на улице Механизаторов пьяный 19-летний водитель без прав сбил двух мужчин, ремонтирующих тротуар. Один из пострадавших скончался от полученных травм в больнице, сообщили в ГИБДД Свердловской области.

«Водитель, управляя автомобилем ВАЗ… Допустил наезд на двух пешеходов, находящихся на тротуаре с целью выполнения дорожных работ… Пешеходы, мужчины 47 и 35 лет, с различными травмами доставлены в лечебное учреждение, где впоследствии последний скончался. За рулем легковушки находился 19-летний молодой человек, не имеющий права управления транспортными средствами», — говорится в telegram-канале ведомства. Освидетельствование показало, что парень был пьян.

Наехав на рабочих, водитель также протаранил экскаватор-погрузчик. Инспекторы, осматривавшие место происшествия, подчеркнули, что зона дорожных работ не была обозначена дорожными знаками в полном объеме, а также направляющими и ограждающими устройствами. Водитель привлечен к административной ответственности, проводится расследование.

Фото:

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В Екатеринбурге утром 15 апреля на улице Механизаторов пьяный 19-летний водитель без прав сбил двух мужчин, ремонтирующих тротуар. Один из пострадавших скончался от полученных травм в больнице, сообщили в ГИБДД Свердловской области. «Водитель, управляя автомобилем ВАЗ… Допустил наезд на двух пешеходов, находящихся на тротуаре с целью выполнения дорожных работ… Пешеходы, мужчины 47 и 35 лет, с различными травмами доставлены в лечебное учреждение, где впоследствии последний скончался. За рулем легковушки находился 19-летний молодой человек, не имеющий права управления транспортными средствами», — говорится в telegram-канале ведомства. Освидетельствование показало, что парень был пьян. Наехав на рабочих, водитель также протаранил экскаватор-погрузчик. Инспекторы, осматривавшие место происшествия, подчеркнули, что зона дорожных работ не была обозначена дорожными знаками в полном объеме, а также направляющими и ограждающими устройствами. Водитель привлечен к административной ответственности, проводится расследование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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