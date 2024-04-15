В Екатеринбурге утром 15 апреля на улице Механизаторов пьяный 19-летний водитель без прав сбил двух мужчин, ремонтирующих тротуар. Один из пострадавших скончался от полученных травм в больнице, сообщили в ГИБДД Свердловской области.
«Водитель, управляя автомобилем ВАЗ… Допустил наезд на двух пешеходов, находящихся на тротуаре с целью выполнения дорожных работ… Пешеходы, мужчины 47 и 35 лет, с различными травмами доставлены в лечебное учреждение, где впоследствии последний скончался. За рулем легковушки находился 19-летний молодой человек, не имеющий права управления транспортными средствами», — говорится в telegram-канале ведомства. Освидетельствование показало, что парень был пьян.
Наехав на рабочих, водитель также протаранил экскаватор-погрузчик. Инспекторы, осматривавшие место происшествия, подчеркнули, что зона дорожных работ не была обозначена дорожными знаками в полном объеме, а также направляющими и ограждающими устройствами. Водитель привлечен к административной ответственности, проводится расследование.
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