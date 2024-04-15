Мастер игры на «поющих бокалах» Александр Лемешев сыграл в Перми «Щелкунчика»

Бокалы — прекрасный музыкальный инструмент Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Органном зале Пермской филармонии состоялся необычный концерт. Кроме органа, на нем звучали бокалы. На них пермякам сыграл всемирно известный исполнитель Александр Лемешев.

«Органный зал наполнился сверкающим звучанием стеклянной арфы на фоне богатейших тембров величественного органа! Заслуженный артист России, органист Даниэль Зарецкий и виртуозный исполнитель на „поющих бокалах“ Александр Лемешев исполнили музыку И. С. Баха, В. A. Moцарта, Л. Боккерини, А. Марчелло», — говорится на странице Пермской филармонии в соцсети «ВКонтакте».

Выступая на бис, музыканты анонсировали свой следующий концерт в Перми. В конце года они представят праздничную программу с музыкой Петра Чайковского из балета «Щелкунчик».

Александр Лемешев с 2002 года профессионально занимается игрой на стеклянной арфе. Он гастролирует по всей России, также в других странах. Лемешев является действительным членом международной ассоциации стеклянной музыки Glass Music International.