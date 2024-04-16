В Челябинск на всероссийский форум приедут тысячи экологов

Алексей Текслер анонсировал проведение второго Детского экологического форума в Челябинске Фото: Роман Наумов © URA.RU

В Москве распределили темы, которые обсудят на втором всероссийском Детском экологическом форуме в Челябинске. Он пройдет 17—18 октября 2024 года. Участие в брифинге, посвященном предстоящему форуму, принял губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Главная задача форума — объединить ребят вокруг идеи бережного отношения к природе, привить детям навыки экокультуры, настроить их на необходимость воспринимать экономику замкнутого цикла как обязательное требование развития нашей страны. Чтобы получить прогресс через 10-15 лет, надо уже сейчас формировать сообщество юных экологов», — заявил Текслер на брифинге в пресс-центре ТАСС.

В ходе жеребьевки 17 номинаций, по которым ребята будут готовить экологические проекты, были распределены между командами всех 89 регионов страны. Это проекты по очистке водных объектов, по переработке отходов, по спасению рек и озер, по озеленению, по мониторингу воздуха и другие. Челябинской области достался лучший проект по сохранению растений.

Форум пройдет в два этапа. В ходе первого этапа команды из всех регионов подготовят свои экопроекты. По итогам первого этапа команды из 51 региона пройдут во второй тур и приедут в Челябинск в октябре.

Первый всероссийский детский экологический форум прошел в Челябинске в октябре 2023 года. В нем приняли участие 2500 детей из 18 регионов страны. Текслер выразил уверенность, что проекты юных экологов, разработанные при подготовке к форуму, будут внедряться в жизнь. Он заявил, что на втором форуме уже будут примеры того, как проекты первого форума реализуются в практическом плане.