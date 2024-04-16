К выходным погода станет практически летней
В Челябинской области температура к концу недели поднимется до 28 градусов тепла. Соответствующий прогноз размещен на сайте челябинского гидрометцентра.
«Пятница, 19 апреля. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью +8 — 13, днем — 23-28 градусов», — говорится в сводке погоды.
До этого процесс потепления будет идти постепенно. В среду, 17 апреля температура днем +13-18 градусов, в горах +10. В четверг, 18 апреля, ночью ожидается +7-12, днем +20-25 градусов.
К пятнице станет по-настоящему тепло
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