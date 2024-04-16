Синоптики пообещали челябинцам 28-градусную жару. Скрин

16 апреля 2024 в 14:43 Размер текста - 17 +

К выходным погода станет практически летней Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области температура к концу недели поднимется до 28 градусов тепла. Соответствующий прогноз размещен на сайте челябинского гидрометцентра. «Пятница, 19 апреля. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью +8 — 13, днем — 23-28 градусов», — говорится в сводке погоды. До этого процесс потепления будет идти постепенно. В среду, 17 апреля температура днем +13-18 градусов, в горах +10. В четверг, 18 апреля, ночью ожидается +7-12, днем +20-25 градусов. К пятнице станет по-настоящему тепло Фото: скрин с сайта челябинского гидрометеоцентра Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области температура к концу недели поднимется до 28 градусов тепла. Соответствующий прогноз размещен на сайте челябинского гидрометцентра. «Пятница, 19 апреля. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью +8 — 13, днем — 23-28 градусов», — говорится в сводке погоды. До этого процесс потепления будет идти постепенно. В среду, 17 апреля температура днем +13-18 градусов, в горах +10. В четверг, 18 апреля, ночью ожидается +7-12, днем +20-25 градусов.