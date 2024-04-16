В Пермском крае задействовали роботизированные комплексы для лечения участников СВО

В Пермском крае два медучреждения ачали использовать роботизированные комплексы для реабилитации пациентов. Восстановление с помощью экзоскелетов в том числе проходят ветераны спецоперации, говорится на сайте регионального министерства здравоохранения.
«В Пермский краевой клинический госпиталь для ветеранов войн направлено две модели экзоскелетов. Благодаря этому у медиков появилась возможность включать в комплексную программу реабилитации высокотехнологичные методики. Несколько пациентов госпиталя уже прошли курс восстановительного лечения, куда были включены занятия с экзоскелетом. Были среди них и ветераны боевых действий (СВО)», — говорится на сайте минздрава Прикамья.
В ведомстве отмечают, что введение в комплексную программу реабилитации экзоскелета определяется лечащим врачом с учетом показаний и противопоказаний. Среди противопоказаний значатся остеопороз, укорочение конечности, тромбозы. Аппараты работают в активно-пассивном режиме, что позволяет использовать его вариативно. К примеру экзоскелет помогает пациентам, временно утратившим навыки двигательной функции, восстановить его за счет электромоторов. Сейчас подобные роботизированные технологии применяются всего в нескольких регионах страны.
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В Пермском крае два медучреждения ачали использовать роботизированные комплексы для реабилитации пациентов. Восстановление с помощью экзоскелетов в том числе проходят ветераны спецоперации, говорится на сайте регионального министерства здравоохранения. «В Пермский краевой клинический госпиталь для ветеранов войн направлено две модели экзоскелетов. Благодаря этому у медиков появилась возможность включать в комплексную программу реабилитации высокотехнологичные методики. Несколько пациентов госпиталя уже прошли курс восстановительного лечения, куда были включены занятия с экзоскелетом. Были среди них и ветераны боевых действий (СВО)», — говорится на сайте минздрава Прикамья. В ведомстве отмечают, что введение в комплексную программу реабилитации экзоскелета определяется лечащим врачом с учетом показаний и противопоказаний. Среди противопоказаний значатся остеопороз, укорочение конечности, тромбозы. Аппараты работают в активно-пассивном режиме, что позволяет использовать его вариативно. К примеру экзоскелет помогает пациентам, временно утратившим навыки двигательной функции, восстановить его за счет электромоторов. Сейчас подобные роботизированные технологии применяются всего в нескольких регионах страны.